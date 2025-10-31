Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL

British School of Vila-real y el Club Natació Vila-real firman una alianza institucional para fomentar la educación y el deporte en la provincia

El convenio, firmado por Dña. Janine Phanariotis, directora de British School of Vila-real, y Dña. María Luisa Andreu Prades, presidenta del Club Natació Vila-real, establece un marco de cooperación que combina apoyo educativo, deportivo y social

EXTRA

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:50

British School of Vila-real (BSVR) y el Club Natació Vila-real (CNV) han formalizado una alianza institucional con el objetivo de reforzar los lazos entre educación y deporte en la provincia de Castellón. Este acuerdo se articula a través de un convenio de colaboración y patrocinio, así como de un acuerdo de cesión de espacios, que consolidan una relación estable y beneficiosa para ambas entidades y para la comunidad local.

El convenio, firmado por Dña. Janine Phanariotis, directora de British School of Vila-real, y Dña. María Luisa Andreu Prades, presidenta del Club Natació Vila-real, establece un marco de cooperación que combina apoyo educativo, deportivo y social.

Entre los compromisos adquiridos, British School of Vila-real y el Club Natació Vila-real trabajarán conjuntamente en iniciativas que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes a través de la educación y la práctica deportiva, impulsando valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.

Asimismo, el club colaborará con el colegio en actividades conjuntas y programas formativos relacionados con la natación, mientras que el centro educativo apoyará el fomento del deporte base y la participación de los alumnos en proyectos vinculados a hábitos de vida saludables.

De forma complementaria, el Acuerdo de cesión de espacios permitirá al Club Natació Vila-real utilizar las instalaciones de BSVR para el desarrollo de actividades acuáticas formativas dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 10 años, fomentando así la práctica deportiva desde edades tempranas en un entorno seguro y educativo.

Ambas instituciones comparten una misma visión: contribuir al desarrollo integral de los jóvenes de Vila-real y de toda la provincia, impulsando una formación basada en los valores del esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

«En British School of Vila-real creemos firmemente que la educación va más allá del aula. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la comunidad y con el desarrollo de hábitos saludables desde la infancia», ha destacado Janine Phanariotis, directora del centro.

Por su parte, María Luisa Andreu, presidenta del Club Natació Vila-real, ha subrayado que «esta colaboración no solo fortalece el vínculo entre deporte y educación, sino que también crea oportunidades para que más niños y jóvenes se beneficien de la práctica deportiva en un entorno de excelencia».

La alianza entre British School of Vila-real y el Club Natació Vila-real representa un paso adelante en la cooperación entre instituciones educativas y deportivas locales, con la mirada puesta en la formación integral y el bienestar de las nuevas generaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  7. 7

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias British School of Vila-real y el Club Natació Vila-real firman una alianza institucional para fomentar la educación y el deporte en la provincia

British School of Vila-real y el Club Natació Vila-real firman una alianza institucional para fomentar la educación y el deporte en la provincia