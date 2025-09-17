Benicàssim, reconocido como «Municipio contra el Maltrato» por su compromiso contra la violencia de género La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Benicàssim junto a representantes de peñas, asociaciones culturales y festivas, así como empresarios del recinto ferial, promueven el Manifiesto por la Igualdad, el respeto y la libertad en estas fiestas

Esta misma semana, Benicàssim ha sabido que la Fundación Mutua Madrileña y los Informativos de Antena 3 vuelven a reconocerla como «Municipio contra el Maltrato» por su compromiso contra la violencia de género entre los jóvenes de la localidad. La localidad sigue con su compromiso contra la violencia de género durante las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva que se celebrarán en la localidad del 19 al 28 de septiembre. En este marco, ha puesto en marcha la campaña «Fiestas en igualdad, respeta para disfrutar» en la que se han impulsado distintas acciones para la concienciación contra esta lacra social.

La campaña contará con la instalación de banderolas de concienciación y Puntos Violeta durante las fiestas patronales, además de implicar a representantes de peñas, asociaciones culturales y festivas, así como empresarios del recinto ferial con la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil reunidos hoy con el objetivo de prevenir y detectar posibles situaciones de violencia de género durante el desarrollo de la semana festiva.

Por otro lado, los presentes en el encuentro han impulsado un manifiesto por la igualdad, el respeto y la libertad en estas fiestas. El manifiesto pone de relieve que las fiestas patronales, son tiempo de alegría, convivencia y celebración. Por ello, tal como explica la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, «manifestamos nuestro compromiso con la construcción de unas fiestas donde reinen el respeto al prójimo, la tolerancia mutua y la diversidad, reafirmando la importancia de celebrar nuestras tradiciones en un ambiente de inclusión y libertad, para que todas las personas puedan disfrutar y participar libremente sin distinción alguna».

La declaración también rechaza frontalmente cualquier conducta que atente contra la dignidad, la libertad o la integridad de las personas, «convencidos de que nuestras fiestas deben ser siempre un ejemplo de civismo, convivencia y unidad, donde la diversidad sea valorada y la igualdad sea el pilar de cada encuentro. Haciendo un llamamiento al respeto de quienes convierten su trabajo, en ocio, diversión e información para los demás. Porque solo desde el respeto, el disfrute será colectivo», ha añadido la concejal de Igualdad, Vanesa Batalla.

Todos los firmantes se han comprometido a garantizar unas fiestas libres de acoso, agresiones y actitudes sexistas, colaborando en detectar y denunciar cualquier conducta impropia, a fin de seguir promoviendo la igualdad, el respeto y la libertad, como pilares fundamentales de nuestra convivencia.