Benicàssim programa una atractiva y completa agenda cultural para el mes de noviembre

El Ayuntamiento de Benicàssim ha programado para el mes de noviembre una amplia agenda cultural para el disfrute de vecinos y visitantes. En concreto, la oferta cultural de este mes contempla dos decenas de actividades en diferentes ámbitos, como el cine, la música, la danza, el teatro o el arte.

En este sentido, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha puesto en valor que «Benicàssim se puede disfrutar durante todo el año; no en vano, este mes de noviembre viene con una completa oferta cultural que el Ayuntamiento ofrece a benicenses y visitantes, un aliciente más para disfrutar de una ciudad muy viva».

Así, habrá cine para todos los públicos en el Teatre Municipal durante todos los fines de semana, con las películas 'Bodegón entre Fantasmas', 'Entre Montañas', 'El Tesoro de la Barracuda' o 'Simón de la Montaña', entre otros títulos que se proyectarán.

También están programadas diferentes obras de teatro, como 'Manuela y el Vuelo Infinito', de la compañía [In]Constantes Teatro hoy, domingo 9 de noviembre. También, la obra de marionetas 'Os bonecos de Santo Aleixo', presentada por el Centro Dramático de Évora el sábado 15, o la obra 'Rube', de la compañía Alodeyá, para cerrar el mes el día 30 de noviembre.

La oferta musical y de danza tiene preparada la actuación del coro Veus Atrevides y para el día 23 de noviembre está programada la obra de danza familiar 'Únicos', de la compañía Da.te Danza.

Al mismo tiempo, en la Sala Escena podrán encontrar la exposición '130 años haciendo música', dedicada y ofrecida por la Unió Musical Santa Cecília. Además, en Villa Elisa se puede disfrutar de la exposición 'Be Kind', de la artista Ana Sansano; y en el Centro Cultural Melchor Zapata, hasta el 16 de noviembre, continúa la exposición 'Visión periférica' de Antonio Guerra.

Puedes consultar la agenda completa de actividades en Benicàssim en la página web https://agenda.benicassim.es/