Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
AYTO. BENICÀSSIM

Benicàssim impulsa el envejecimiento activo con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad en la apertura del CEAM

Marqués: «El objetivo es que el CEAM sea un espacio donde los mayores no solo ocupen su tiempo, sino que también continúen su desarrollo personal, social, cultural e intelectual»

EXTRA

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:29

El Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) de Benicàssim ha iniciado sus actividades, enfocándose en el envejecimiento activo. Esta semana se han inaugurado talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad. La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que «el objetivo es que el CEAM sea un espacio donde los mayores no solo ocupen su tiempo, sino que también continúen su desarrollo personal, social, cultural e intelectual».

«Un proyecto moderno, accesible y sostenible, ubicado en el centro de la ciudad, se presenta como un nuevo espacio de encuentro. Nace de la convicción de que envejecer es vivir de otra manera, con nuevas oportunidades y objetivos, en un entorno cómodo, amplio y adaptado», ha añadido Marqués.

Los talleres contarán con una variada programación de estimulación cognitiva, especialmente diseñados para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro cognitivo, junto a las que también se desarrollarán actividades de psicomotricidad, «fundamentales estimular la autonomía y mantener la movilidad, la coordinación y el equilibrio, aspectos clave para mejorar la calidad de vida durante más tiempo», ha añadido la concejal responsable del área de Bienestar Social, Rosa María Gil.

Cabe recordar que el CEAM de Benicàssim es una infraestructura de 2.000 metros cuadrados, en los que el objetivo es la búsqueda del mantenimiento de las personas mayores en un estado lo más autónomo posible que les permita valerse por sí mismas, y permanecer en su medio familiar y social, ofreciendo así una mejor calidad en la atención a las personas mayores de Benicàssim.

Mientras que la zona destinada a Centro de Día, abrirá la puerta de Benicàssim a los servicios especializados para personas dependientes, suponiendo una herramienta no solo para prevenir su deterioro físico y psíquico, sino como una pieza clave para que las personas mayores dependientes puedan mantenerse cerca de su entorno, siendo este un apoyo vital para sus familiares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  9. 9

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Benicàssim impulsa el envejecimiento activo con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad en la apertura del CEAM

Benicàssim impulsa el envejecimiento activo con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad en la apertura del CEAM