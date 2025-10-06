Benicàssim impulsa el envejecimiento activo con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad en la apertura del CEAM

EXTRA Lunes, 6 de octubre 2025, 15:29 Compartir

El Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) de Benicàssim ha iniciado sus actividades, enfocándose en el envejecimiento activo. Esta semana se han inaugurado talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad. La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que «el objetivo es que el CEAM sea un espacio donde los mayores no solo ocupen su tiempo, sino que también continúen su desarrollo personal, social, cultural e intelectual».

«Un proyecto moderno, accesible y sostenible, ubicado en el centro de la ciudad, se presenta como un nuevo espacio de encuentro. Nace de la convicción de que envejecer es vivir de otra manera, con nuevas oportunidades y objetivos, en un entorno cómodo, amplio y adaptado», ha añadido Marqués.

Los talleres contarán con una variada programación de estimulación cognitiva, especialmente diseñados para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro cognitivo, junto a las que también se desarrollarán actividades de psicomotricidad, «fundamentales estimular la autonomía y mantener la movilidad, la coordinación y el equilibrio, aspectos clave para mejorar la calidad de vida durante más tiempo», ha añadido la concejal responsable del área de Bienestar Social, Rosa María Gil.

Cabe recordar que el CEAM de Benicàssim es una infraestructura de 2.000 metros cuadrados, en los que el objetivo es la búsqueda del mantenimiento de las personas mayores en un estado lo más autónomo posible que les permita valerse por sí mismas, y permanecer en su medio familiar y social, ofreciendo así una mejor calidad en la atención a las personas mayores de Benicàssim.

Mientras que la zona destinada a Centro de Día, abrirá la puerta de Benicàssim a los servicios especializados para personas dependientes, suponiendo una herramienta no solo para prevenir su deterioro físico y psíquico, sino como una pieza clave para que las personas mayores dependientes puedan mantenerse cerca de su entorno, siendo este un apoyo vital para sus familiares.