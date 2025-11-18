Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. BENICÀSSIM

Benicàssim impulsa su compromiso con las energías renovables y roza el millar de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas privadas

El consistorio impulsó hace 5 años la bonificación del 50 % del importe del IBI para las viviendas unifamiliares aisladas con placas solares para la generación de 5 kw hasta 300 euros

EXTRA

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:06

El Ayuntamiento de Benicàssim ha autorizado cerca de un millar de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas privadas durante los últimos cinco años, consolidando así el firme compromiso del municipio con la promoción de energías renovables y la transición hacia un modelo energético más sostenible.

El consistorio impulsó hace 5 años la bonificación del 50 % del importe del IBI para las viviendas unifamiliares aisladas con placas solares para la generación de 5 kw hasta 300 euros. Hace un año se sumó a esta medida la bonificación de instalaciones de 3 a 5 kw, en viviendas unifamiliares en hilera y núcleo urbano, hasta 200 euros.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha subrayado que estos avances «constituyen un claro ejemplo de la apuesta del municipio por las energías limpias y nuestro compromiso con el medioambiente». Asimismo, ha recordado que el consistorio continúa trabajando para fortalecer un modelo de sostenibilidad social, económica y ambiental, orientado a alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El Ayuntamiento lleva varios años desarrollando una estrategia integral de responsabilidad ambiental, alineada con los compromisos adquiridos para lograr la descarbonización y avanzar hacia una ciudad más habitable y comprometida con la calidad de vida de los vecinos.

El concejal responsable de Urbanismo, Carlos Díaz, ha destacado la potencia que suponen estas placas: «Son cerca de mil instalaciones fotovoltaicas ubicadas en todo el término municipal de Benicàssim desde la bonificación del IBI que generan alrededor de 5 Mw de potencia».

