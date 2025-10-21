Benicàssim garantiza el suministro de agua potable del casco urbano ante emergencias gracias a una nueva conexión con la desaladora

EXTRA Martes, 21 de octubre 2025, 12:10 Compartir

Esta semana han comenzado los trabajos de excavación de la calle Miquel Peris i Segarra que permitirán habilitar una conexión desde la tubería principal de la desaladora de ACUAMED hasta el casco urbano de la localidad con el objetivo de garantizar el suministro en caso de emergencia. La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, junto a la concejal responsable del Ciclo Integral de Agua, Elena Llobell, y los responsables de la empresa concesionaria, Aguas de Benicàssim, han visitado el inicio de las obras.

Tal como ha explicado Marqués, «comienzan las obras de uno de los grandes contratos de servicios de esta legislatura con el servicio de abastecimiento de agua potable, que permitirá renovar y mejorar la red de suministro de Benicàssim, adaptarlo a las nuevas normativas y garantizar el desarrollo futuro de la localidad en una apuesta por la innovación, la sostenibilidad así como garantizar el suministro».

Mediante esta obra se busca incrementar las garantías de abastecimiento de agua potable a la población, frente a posibles incidencias en infraestructuras críticas, como pozos, depósitos o tuberías generales. Esta acción forma parte del proyecto anual de mejora de infraestructuras que está realizando Aguas de Benicàssim dotada de 500.000 euros anuales, además de 14 millones que deberá ejecutar en los primeros 5 años de contrato y que mejorarán la red de abastecimiento de agua potable de la localidad y garantizará el desarrollo futuro del municipio.

Los trabajos a realizar, que duraran hasta final de año, consisten en la instalación de una tubería de polietileno de 250 mm de diámetro, que discurrirá por la calle Miquel Peris i Segarra y continuarán por la calle Cristóbal Colón hasta la avenida Castellón donde enlazará con la tubería general del municipio de 200 mm de diámetro.

Dentro de los 500.000 euros anuales Aguas de Benicàssim también contempla actuaciones en la mejora de la calidad del agua de los manantiales que abastecen la red de la Fuente del Señor, la ampliación del centro de transformación de la cabecera de red en el depósito La Parreta, la modernización de diversas instalaciones.

El nuevo contrato de agua potable tiene como objetivos principales la producción y almacenamiento de agua, para asegurar la capacidad de los pozos para producir agua en cantidades suficientes y conseguir un almacenamiento de agua suficiente para atender los picos de la demanda; y el transporte del agua desde los pozos hasta los depósitos, asegurando la capacidad de las tuberías para transportar agua entre los pozos y depósitos. Así como también los tratamientos de potabilización, la innovación tecnológica, la red de distribución que lleva el agua hasta los usuarios, la adecuación de las instalaciones existentes a los requerimientos de seguridad y accesibilidad.

Comienza el plan de mejora de fuentes ornamentales con de la plaza de Les Corts

Paralelamente, el objetivo es mejorar y adaptar a las nuevas normativas las fuentes ornamentales de la localidad. Aguas de Benicàssim ha comenzado por la fuente de la Plaza de Les Corts en la que ya avanzan los trabajos de renovación del revestimiento y del equipamiento de impulsión.

Destacar que en el proyecto está previsto impermeabilizar los vasos para evitar pérdidas de agua, iluminación mediante proyectores sumergibles LED, la instalación de sistema de filtración, la medición en continuo de diversos parámetros y la dosificación automática de productos químicos. La concejal responsable del Ciclo Integral de Agua, Elena Llobell ha destacado que «mediante estas actuaciones se conseguirán dos objetivos: un nuevo aspecto exterior más actual y un funcionamiento de la instalación mucho más seguro y adaptado a las nuevas normativas».