Benicàssim cierra su agenda por el mes de la mujer con el monólogo de Marina Marroquí y el homenaje a la mujer trabajadora

enicàssim cierra la programación por el mes de la mujer con el monólogo de Marina Marroquí en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega, la autora de «Eso no es Amor: 30 retos para trabajar la igualdad» y »Eso no es Sexo: Otra Educación sexual es urgente« con un speach bajo el título «Esto no es amor».

La reconocida educadora social, especialista en violencia de género y autora, ha llevado a cabo también talleres de prevención de violencia contra las mujeres para los alumnos/as de 2° de la ESO de la localidad.

Además, la Asociación de Amas de Casa Santa Àgueda de Benicàssim ha homenajeado a Pilar Bellés Gonell por su trayectoria profesional en la localidad. Ya jubilada, Pilar Bellés, ha dedicado su vida al emprendedurísmo, regentando durante décadas el Restaurante Plaza, además de otros proyectos empresariales.

Exposiciones sobre la mujer en dos de las salas expositivas de Benicàssim

El consistorio cuenta con dos exposiciones en el mes de marzo con la mujer como temática central. Por un lado, la exposición fotográfica «Mujeres» de Ivana Jerez en la Sala Escena, hasta el 30 de marzo, de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h. La sala de exposiciones Melchor Zapata acoge «Maternatges Transfronterers», de Gabriela Rivera Lucero hasta el 27 de abril.