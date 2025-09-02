Begoña Carrasco recibe a Ignacio Pérez de Heredia y Valle nuevo hijo adoptivo de la ciudad

EXTRA Martes, 2 de septiembre 2025, 16:44 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recibido esta mañana en el despacho de alcaldía a Ignacio Pérez de Heredia y Valle, nuevo hijo adoptivo de la ciudad de Castellón. Este encuentro ha tenido lugar previo a la jornada del próximo sábado 6 de septiembre, donde en el marco de las celebraciones del 774 aniversario del Privilegio de Traslado de la ciudad de Castellón, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón acogerá el acto de entrega de diferentes distinciones y honores a entidades y personalidades de la capital y donde se materializará el nombramiento como hijo adoptivo de Ignacio Pérez de Heredia y Valle.

Para la alcaldesa «Ignacio Pérez de Heredia acumula incontables méritos para su nombramiento como hijo adoptivo de Castellón, tanto en su faceta como sacerdote, docente o director espiritual de la Real Cofradia del Lledó, de la que es prior emérito».

«Pérez de Heredia es un referente para el mundo de la cultura y las tradiciones en nuestra ciudad. Además de una figura clave en las últimas décadas en el ámbito de la devoción a nuestra Patrona, la Mare de Déu del Lledó», ha asegurado la alcaldesa.

La alcaldesa ha apuntado que «este año, además, serán premiados con la Medalla de Oro de la Ciudad nuestra Banda Municipal de Castellón, en el centenario de su fundación, así como el Periódico Mediterráneo, que también cumple 100 años de historia. Y en el mismo acto se hará entrega del Corbatín de honor a la rondalla Els Llauradors».

Inicio actos del 774 Aniversario del Privilegio de Traslado

Begoña Carrasco también ha aprovechado para recordar que «será mañana miércoles 3 de septiembre cuando arranquen de manera oficial los actos programados para celebrar el 774 Aniversario del Privilegio de Traslado de la ciudad de Castellón, lo que propició su fundación».

Así en esta primera jornada tendrá lugar, a partir de las 19h de la tarde una de la visitas teatralizadas, totalmente gratuitas, bajo el título 'Crónica de un día sin sol', en las que se revivirá el eclipse solar total de 1905 en la ciudad. Una actividad con inicio en el Hospital Provincial. También mañana por la tarde tendrá lugar, a partir de las 19:30 h en el Museo de Etnología, la inauguración de la exposición del «XI Concurs de Gaiates de Mà». Una exposición organizada desde la Junta de Festes y la Gestora de Gaiatas.

La alcaldesa ha invitado «tanto a los vecinos y vecinas de Castellón como a todos los que nos visiten, a participar en estos actos que sirven como ventana a nuestra historia y como muestra del orgullo de ser y sentirnos de Castellón».