Arranca el «Retorn a la Ciutat» més internacional, amb 38 espectacles i 24 companyies circenses
El festival «Clot i Fava» programa 21 espectacles de titelles i pallassos fins diumenge que ve
EXTRA
Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:04
La companyia madrilenya Circ Psikario i l'argentina La Matatena han donat el tret d'eixida a la segona edició del «Clot i Fava Festival de pallassos i rodamons». Un cicle que protagonitza el primer cap de setmana de la campanya «Retorn a la Ciutat» en Hort dels Corders, Les Aules, Plaza Pescadería o Plaza Mayor.
El públic castellonenc gaudirà de muntatges guardonats en festivals com «Ridi Pagliaccio», «Bestioles do Brasil» o »Que ve el llop». Titelles i pallassos de cinc nacionalitats diferents es donaran cita als carrers i places de Castelló durant tres jornades. Es tracta del primer lliurament d'un «Regreso a la Ciudad» de rècord, amb 38 espectacles i la participació de 24 companyies internacionals.
La regidora de Cultura, María España, ha destacat que «hem dissenyat un circuit que convertirà les places més cèntriques de Castelló en un gran circ a l'aire lliure. Podrem gaudir d'alguns dels millors espectacles de format mitjà i xicotet del territori nacional, com a avantsala als grans muntatges del MUT!
El protagonisme en este primer cap de setmana és per a l'humor, en tots els seus vessants, perquè volem que pares i fills gaudisquen junts. També volem dedicar este esdeveniment a la memòria de Salvador Bellés, que tant va fer perquè Retorn a la Ciutat vera la llum en les seues primeres edicions».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.