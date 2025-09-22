Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
AYTO. CASTELLÓN

Arranca el «Retorn a la Ciutat» més internacional, amb 38 espectacles i 24 companyies circenses

El festival «Clot i Fava» programa 21 espectacles de titelles i pallassos fins diumenge que ve

EXTRA

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:04

La companyia madrilenya Circ Psikario i l'argentina La Matatena han donat el tret d'eixida a la segona edició del «Clot i Fava Festival de pallassos i rodamons». Un cicle que protagonitza el primer cap de setmana de la campanya «Retorn a la Ciutat» en Hort dels Corders, Les Aules, Plaza Pescadería o Plaza Mayor.

El públic castellonenc gaudirà de muntatges guardonats en festivals com «Ridi Pagliaccio», «Bestioles do Brasil» o »Que ve el llop». Titelles i pallassos de cinc nacionalitats diferents es donaran cita als carrers i places de Castelló durant tres jornades. Es tracta del primer lliurament d'un «Regreso a la Ciudad» de rècord, amb 38 espectacles i la participació de 24 companyies internacionals.

La regidora de Cultura, María España, ha destacat que «hem dissenyat un circuit que convertirà les places més cèntriques de Castelló en un gran circ a l'aire lliure. Podrem gaudir d'alguns dels millors espectacles de format mitjà i xicotet del territori nacional, com a avantsala als grans muntatges del MUT!

El protagonisme en este primer cap de setmana és per a l'humor, en tots els seus vessants, perquè volem que pares i fills gaudisquen junts. També volem dedicar este esdeveniment a la memòria de Salvador Bellés, que tant va fer perquè Retorn a la Ciutat vera la llum en les seues primeres edicions».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  8. 8 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  9. 9

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Arranca el «Retorn a la Ciutat» més internacional, amb 38 espectacles i 24 companyies circenses

Arranca el «Retorn a la Ciutat» més internacional, amb 38 espectacles i 24 companyies circenses