AYTO. ALMENARA

Almenara celebra la Junta Local de Seguridad previa a sus fiestas patronales

Además se ha abordado la próxima campaña citrícola y el seguimiento del protocolo viogen

EXTRA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:09

Esta mañana se ha celebrado la Junta Local de Seguridad de Almenara previa a las fiestas patronales de la localidad que comenzarán en unos días. En ella se han abordado las medidas a tomar en los festejos en el ámbito de la seguridad, especialmente en los días grandes, actos taurinos, musicales y eventos de gran concentración de personas para el que la Policía Local de Almenara ha preparado un operativo especial que se verá reforzado con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

Además, también en la Junta Local de Seguridad se han abordado otros temas como el balance de la campaña de verano en el ámbito agrícola, así como también las novedades y dispositivos para abordar la próxima campaña de recolección de otoño-invierno y medidas de protección a tomar para evitar robos en los campos y motores.

Por último, se ha realizado un balance sobre los resultados de la colaboración entre la Policía Local de Almenara y Guardia Civil en el tema de la violencia machista, especialmente dentro del protocolo Viogen en el que participa la Policía Local de Almenara.

La Junta la ha presidido la subdelegada del Gobierno en Castelló, Antonia García Valls, junto con la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez en la que también han participado responsables de Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica y la concejala de Fiestas, Débora Marín.

