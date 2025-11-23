Adjudicadas las obras para reformar la climatización de la Ciudad de la Justicia de Castellón por por 1,9 millones El objetivo es mejorar las instalaciones, que tienen una antigüedad de 20 años y sufren continuas roturas en la red de tuberías, y aprovechar para introducir mejoras que contribuyan a un mayor ahorro y eficiencia energética

E.P Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha adjudicado por 1.931.805 euros la reforma de la instalación de la climatización de la Ciudad de la Justicia de Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo es renovar las instalaciones, que tienen una antigüedad de 20 años y sufren continuas roturas en la red de tuberías, y aprovechar para introducir mejoras que contribuyan a un mayor ahorro y eficiencia energética del edificio.

Esa actuación beneficiará directamente a unas 700 personas que trabajan en la Ciudad de la Justicia de Castellón entre magistrados, letrados, fiscales y personal al servicio de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, así como a unas 1.500 personas que de media visitan esta sede judicial.

La Ciudad de la Justicia de Castellón, situada el Bulevar Blasco Ibañez, número 10, alberga numerosos órganos judiciales, como las Audiencias Provinciales Penales número 1 y 2, las Audiencias Provinciales Civiles número 3 y 4, la Presidencia de la Audiencia Provincial, los Juzgados de Primera Instancia del 1 al 10, los Juzgados de Instrucción número 1 al 6, los Juzgados de lo Social del 1 5, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 1 y 2, el Juzgado de lo Mercantil número 1, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, los Juzgados de lo Penal del 1 al 5, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4, y el Juzgado de Menores número 1.

Renovación de las instalaciones

La actuación prevista para reformar la instalación de climatización se centrará en la sustitución de las tuberías de frío y calor, que actualmente son de acero, y dan suministro a los 'fan-coils' (equipos agua-aire) del edificio.

El motivo principal de la reforma es que las tuberías de distribución de climatización presentan un estado de oxidación muy avanzado provocando continuas fugas de agua del sistema. Estas tuberías se reemplazarán por tuberías de polipropileno random (PPR), material con una mayor resistencia a la corrosión.

Además, está previsto sustituir las bombas actuales de distribución de agua de caudal constante por bombas con variador de frecuencia que permitan ajustar el caudal de agua a la demanda de temperaturas del edificio, consiguiéndose «un ahorro importante de energía», ha destacado.

Por otro lado, se renovará todo el sistema de gestión de la instalación de climatización, ya que el actual se ha quedado obsoleto tecnológicamente y no es posible encontrar repuestos compatibles. El nuevo sistema incorporará termostatos digitales y la renovación de válvulas para unidades fan-coils, integrándose todos los componentes en el sistema de control.

Asimismo, se intervendrá en el sistema de renovación de aire mediante la incorporación de mejoras que optimizarán la distribución del aire exterior filtrado, suministrado por las unidades de tratamiento de aire (UTA), garantizando una ventilación eficiente en todos los recintos del edificio.

Al mismo tiempo, en los pasillos del ala este de todas las plantas, se sustituirá el techo fijo existente por un sistema de techo desmontable, con el fin de facilitar el acceso a las instalaciones para su mantenimiento y/o reparación.

Temas

Agua

Castellón

Juzgados

Audiencias