Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
El espectáculo 'Somriu' complementará los agradecimiento durante la gala del jueves. LP

'La veu de tot un poble', el reconocimiento de Riba-roja a quienes ayudaron tras la dana

El Auditorio Municipal acoge mañana jueves un acto conmemorativo en el que se conjugan agradecimientos, entre ellos a LAS PROVINCIAS, y el espectáculo 'Somriu'

R. G.

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Un año después, los recuerdos de aquel trágico 29 de octubre de 2024 todavía siguen presentes. Esa terrible tragedia que sacudió a la provincia de ... Valencia también dejó secuelas en Riba-roja de Túria de las que, poco a poco, va tratando de recuperarse. Con motivo de ese aniversario, el ayuntamiento ha preparado 'La veu de tot un poble', el acto con el que este jueves va a reconocer a las entidades que ayudaron tras la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  9. 9 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'La veu de tot un poble', el reconocimiento de Riba-roja a quienes ayudaron tras la dana

&#039;La veu de tot un poble&#039;, el reconocimiento de Riba-roja a quienes ayudaron tras la dana