'La veu de tot un poble', el reconocimiento de Riba-roja a quienes ayudaron tras la dana

Un año después, los recuerdos de aquel trágico 29 de octubre de 2024 todavía siguen presentes. Esa terrible tragedia que sacudió a la provincia de ... Valencia también dejó secuelas en Riba-roja de Túria de las que, poco a poco, va tratando de recuperarse. Con motivo de ese aniversario, el ayuntamiento ha preparado 'La veu de tot un poble', el acto con el que este jueves va a reconocer a las entidades que ayudaron tras la dana.

La gala de mañana tendrá lugar en el Auditorio Municipal a las siete y media de la tarde. Allí se darán cita las entidades colaboradoras a las que se rendirá homenaje. Se hará una mención especial a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Riba-roja. No se olvidarán los efectivos de seguridad local desplazados de las localidades de Toledo y Laguna de Duero, Viladecans y Canet de Berenguer, y de otros municipios de la Comunitat Valenciana y Cataluña. Y uno de esos reconocimientos también será para LAS PROVINCIAS.

A todos ellos Riba-roja les quiere dar las gracias en este aniversario de la tragedia en la que falleció una persona empadronada en la localidad, una dana que además afectó gravemente a la zona industrial, a la Urbanización La Reva y a la pedanía El Oliveral. En los días posteriores a ese 29O, muchas empresas de toda España aportaron maquinaria, material y productos de limpieza para tratar de devolver la normalidad al polígono. Voluntarios y empleados públicos también jugaron un papel crucial durante la madrugada en la que el consistorio desplazó a cerca de un millar de trabajadores afectados del polígono a instalaciones municipales, donde fueron atendidos.

Ahora, tras haber pasado un año de ese terrible episodio, «queremos reconocer el esfuerzo de empresas, organismos públicos y particulares que sin nada a cambio, brindaron toda su ayuda para salvar vidas, salvar empresas y recuperar el futuro de nuestro municipio», subraya el alcalde, Robert Raga. Quieren dar las gracias por la solidaridad demostrada en esos momentos y por el apoyo que todavía sigue presente en las tareas de reconstrucción.

Además, en este acto de mañana se conjugarán los agradecimientos con la música, la danza y las artes escénicas de la mano de 'Somriu'. Este espectáculo de los Conservatorios Profesionales Municipales de Música y Danza se enmarca en el Proyecto de Innovación Educativa Danza la Batuta.

Los asistentes podrán disfrutar de esta producción artística que supondrá una experiencia formativa única para el alumnado. Un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Riba-roja de Túria, Alberto Sanz, ha compuesto la música de esta producción que recorre los distintos estados del río Túria, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y el alumnado de 4º a 6º de ese centro se encargará de su interpretación, al que acompañará el Coro de Enseñanzas Profesionales.

Las propuestas del ayuntamiento en recuerdo de esta tragedia no concluyen con esta gala. También tiene previsto colocar un monolito en recuerdo de las víctimas de la dana. Estará en el entorno del área industrial, en concreto, en la nueva rotonda de la carretera CV-374 que construirá la Diputación de Valencia a la altura de la Urbanización la Reva.