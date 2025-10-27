Vecinos del Camp de Túria y la Serranía se manifestarán contra la planta de biometano el día 8 en Llíria

Una manifestación en contra de una instalación prevista para el término municipal de Llíria, en concreto la planta de biometano. La Asociación Ciudadana Camp ... de Túria y la Serranía celebrará este acto de protesta el sábado día 8 de noviembre en la capital del Camp de Túria a las doce del mediodía en el edificio de la Mancomunitat del Túria.

Desde el Consistorio de Casinos, uno de los municipios que se ha mostrado en contra de la instalación al estar más cerca de su casco urbano, han informado que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos del pueblo autobuses para asistir a la manifestación convocada para mostrar la disconformidad con la instalación de la macroplanta de Biometano en el término municipal de Llíria, «pero junto a nuestro pueblo. Los interesados e interesadas pueden pasar a apuntarse en las oficinas de registro del Ayuntamiento. La salida será a las 11 y la vuelta a las 14 horas». Las inscripciones se podrán realizar en las oficinas de registro del ayuntamiento hasta el próximo martes 4 de noviembre: «Parar la construcción de la planta de biometano está en nuestras manos», señalan desde el Consistorio.

Una de las cuestiones más controvertidas alrededor de este tema es la relacionada sobre los plazos en los que los ayuntamientos y los partidos políticos de Llíria recibieron la información sobre el proyecto, que cuenta ya con todos los permisos y que está únicamente a expensas de recibir la licencia de obra.

Fuentes de la empresa han señalado que «se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Casinos desde julio de 2024, pese a que las conversaciones sobre el proyecto se iniciaron con la Comunidad de Regantes del municipio en 2021, año en el que comenzó a tramitar». Además, han recordado que se ha invitado al alcalde «a visitar una planta similar en Córdoba. Hemos ofrecido charlas informativas y colaboración, pero hasta ahora no ha habido receptividad. Queremos explicarlo y despejar dudas; creemos que es un proyecto positivo para todos».

Estas declaraciones de la empresa han hecho que el alcalde de Casinos, Miguel Navarré (Compromís) haya montado en colera y haya señalado que así queda demostrado que ellos no han tenido información alguna hasta que el proyecto ha estado prácticamente finalizado. «Es lo que hemos venido diciendo. No nos han informado de nada hasta hace un año», apuntó Navarré, quien insistió en que van a usar todos los recursos legales a su alcance, ncluso yendo al juzgado, para paralizar este proyecto.

Desde la propia localidad de Llíria, la portavoz popular Reme Mazzolari, también negó las palabras del alcalde socialista, Paco Gorrea, quien señaló que ya estaban informados desde 2021. En una reciente publicación en redes sociales, Mazzolari, calificó de «alucinante» el hecho de que se considerara que el PP estaba informado porque había un concejal suyo en un encuentro. Mazzolari insistió en que no les han informado en los plazos correspondientes y le pidió «demagogia la justa en estos temas de vital trascendencia».