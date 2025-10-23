Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ermita de San Francisco de Náquera. LP

Una sentencia ratifica que la ermita de Náquera es de propiedad municipal

Declara nulo el título de posesión inmemorial «por el cual la iglesia había adquirido la propiedad de la finca registral», destacan fuentes del Ayuntamiento

Manuel García

Náquera

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El Ayuntamiento de Náquera ha informado, a través de las redes sociales, de que ha obtenido una sentencia favorable en el juicio en relación a la titularidad de la ermita y el calvario de San Francisco entre el Consistorio y el Arzobispado.

La resolución judicial, dictada recientemente, «de la que desde el Ayuntamiento hemos tenido notificación hoy (este jueves), da la razón al consistorio en su reclamación de la propiedad de estos emblemáticos bienes, que desde hace años se encontraban en controversia.

El fallo del tribunal, según remarcan desde el Consistorio, establece los siguientes puntos:

«1. El Ayuntamiento de Náquera es el único propietario de la finca registral que incluye la ermita y el calvario de San Francisco.

2. Se declara la nulidad del título de posesión inmemorial por el cual la iglesia había adquirido la propiedad de la finca registral.

3. Se ordena la nulidad de la inscripción registral de la finca en favor de la iglesia, y se requiere al registrador de la propiedad la cancelación de dicha inscripción«.

Este fallo, según el Ayuntamiento, «confirma lo que siempre se ha defendido desde el área municipal y vecinal: Que la ermita pertenece a todo el pueblo de Náquera y forma parte del patrimonio municipal que debemos conservar y proteger entre todos».

La resolución alcanzada, han continuado explicando fuentes municipales, «es fruto del intenso trabajo y la colaboración del equipo jurídico del Ayuntamiento de Náquera, y funcionarios municipales quienes se encargaron de la preparación y la defensa legal en el juicio. La elaboración de estos informes ha sido clave para presentar una defensa sólida y bien fundamentada en el juicio».

