Riba-roja, Llíria y l'Eliana pactan hacer contratos conjuntos para proyectos El propósito es reducir costes y agilizar los plazos de los concursos

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga y los alcaldes de Llíria y l' Eliana, Paco Gorrea y Salva Torrent, respectivamente, han suscrito este martes un convenio de colaboración para la articulación del sistema de cooperación horizontal, que permitirá implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), para la contratación de servicios de arquitectura e ingeniería, consultoría y asistencia técnica.

Este sistema, pionero en España, agilizará la gestión y tramitación de contratos de las diferentes áreas municipales, en virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que regula la potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontal, para las entidades pertenecientes al sector público.

El convenio faculta al Ayuntamiento de Riba-roja a ejercer el liderazgo como entidad única de gestión. No obstante, los tres consistorios serán competentes para tramitar los correspondientes expedientes de los diferentes contratos basados o derivados del SDA para atender a las necesidades propias de sus respectivos municipios, siendo responsables del cumplimiento de aquellas obligaciones que hayan adquirido en su nombre.

El convenio recoge la idoneidad de esta fórmula que permite una 'eficiente utilización de los fondos públicos, considerando la opción de contratación conjunta no solo legal, sino recomendable y conveniente ajustándose a los parámetros de la buena administración'.

Esta cooperación beneficiará a los tres ayuntamientos en una de las grandes dificultades que tiene la administración pública y que atiende al elevado número de contratos y servicios que requieren de una memoria técnica y de estudios que requieren de asesoría o informes especializados en la materia. El apoyo de expertos externos se hace cada vez más necesario para avanzar en sus objetivos y cumplir con la legalidad y la eficacia que la ciudadanía merece.

Por ello, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está tramitando actualmente un sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de arquitectura e ingeniería, consultoría y asistencia técnica a las diferentes áreas municipales

La formula del Sistema Dinámico de Adquisición es un sistema ofrece una solución transparente y eficiente y se ha convertido en una 'herramienta viva y adaptada a la realidad municipal', señala el texto. Además 'permite disponer de un listado actualizado de profesionales cualificados, listos para ser llamados en cuanto surja la necesidad, sin tener que repetir el proceso de selección cada vez'.

La adhesión a este sistema 'supone para los ayuntamiento una apuesta decidida por la modernización, la profesionalización y la gestión íntegra de los recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía y de la calidad democrática de la administración'.

Esta cooperación que puede ser económica, técnica o administrativa tanto en servicios locales como en asuntos de interés común puede llevarse a cabo mediante los consorcios o los convenios administrativos que se suscriban.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, con competencia legal para tramitar e implantar el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, se encargará de la aprobación y gestión de los pliegos del SDA, la admisión de proveedores de los otros dos municipios y la centralización de la tramitación. Además podrá asumir dicha función por delegación expresa de otros ayuntamientos participantes.

Tras la firma, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha subrayado el «compromiso del Ayuntamiento para lograr una Administración más ágil, transparente y eficiente, haciendo frente a la demanda de servicios técnicos y profesionales que caracteriza la vida diaria de los ayuntamientos, redundando así en la eficiencia, el ahorro de costes y el acceso a experiencia especializada».