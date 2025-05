El PP de Llíria se queja ante la Dirección General de la Administración Local por la actuación «sesgada» del secretario municipal

M. García Llíria Martes, 13 de mayo 2025, 16:18 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Reme Mazzolari, ha señalado que los populares han trasladado una queja formal ante la Dirección general de la Administración Local, dependiente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la actuación que consideran «sesgada» del secretario municipal en el último pleno sobre seguridad ciudadana celebrado en el municipio.

Mazzolari se ha pronunciado de esta manera tras la decisión del secretario general de no informar a los populares de su criterio de no votar las propuestas que el PP presentó en el pleno extraordinario de seguridad porque, según dijo el alcalde de Compromís Joanma Miguel informado por el secretario, no se habían presentado por escrito previamente.

Según ha recordado la portavoz popular «el secretario municipal en su informe emitido previo al pleno y que está en el expediente, en ningún momento advierte de la imposibilidad de votar los asuntos objeto del orden del día si no iban acompañados de una propuesta de acuerdo». Así, ha afirmado que «en la primera intervención del concejal del PP verbalmente propuso los acuerdos a adoptar de forma detallada».

De la misma manera, Mazzolari ha asegurado que «el secretario incumplió lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, al no preparar correctamente los asuntos incluidos en el orden del día, pues no solicitó al Grupo del PP las propuestas concretas que pretendíamos debatir y votar».

Además, según ha explicado «el secretario incumplió el artículo 3, apartado 3, letras a), b) y c) del citado Real Decreto al no advertir de posibles defectos en la solicitud presentada en su preceptivo informe. En cambio, sí asesoró al alcalde para indicarle que, como no se había aportado las propuestas de acuerdo por escrito, nada se podía votar».

Mazzolari ha asegurado que «desde el PP entendemos que el informe del secretario fue emitido de manera sesgada e incluso tendenciosa, provocando que la celebración del pleno resultara estéril, vulnerando así los más elementales principios de legalidad, transparencia y buen funcionamiento de la administración pública».

En la misma línea, la dirigente popular ha señalado que «la actuación del secretario nos ha causado indefensión en el ejercicio de un derecho que nos a asiste por ley, por ello, pedimos a la dirección general de la Administración Local que investigue la situación y tome las medidas oportunas para garantizar que este funcionario público actúe cumpliendo la normativa vigente y en defensa de los derechos, no sólo del alcalde o del equipo de Gobierno sino de todos los concejales del Ayuntamiento de Llíria».