El PP de Llíria acusa de oscurantismo al Gobierno local sobre la planta de biogás

El Partido Popular de Llíria, a través de su portavoz, Reme Mazzolari, ha acusado de falta de transparencia al gobierno local por lo que respecta ... a los trámites para la instalación de una planta de biogás en el término municipal que ha generado el rechazo en municipios vecinos como Casinos y Domeño.

Según la portavoz popular, y respecto a la participación del Ayuntamiento en el proceso administrativo, «este proyecto se tiene que llevar gestando desde finales de la primera legislatura (2015-2019) de Manolo Civera, ninguna empresa de esta envergadura aterriza en un municipios sin antes reunirse con los responsables políticos, que en Llíria son PSOE y Compromís-MOVE».

Según Mazzolari, la venida de esta instalación al término de Llíria, «fue apoyada por el Ayuntamiento mediante informe municipal favorable, en la segunda legislatura (2019-2023) del gobierno del pacto PSOE y Compromís-MOVE con Manolo Civera y Joanma Miguel de alcaldes».

Añadió que los trámites de la Declaración de Impacto Ambiental «comienzan en 2021 con el informe favorable del Ayuntamiento de Llíria de fecha 5 de octubre de 2021, siendo la concejala de Urbanismo Elena Jiménez (MOVE)».

Recordó que en ese año (2021), «vivíamos un periodo con restricciones por la pandemia, y la concejala de MOVE, Elena Jiménez, arquitecta de profesión, era responsable de urbanismo en el equipo de gobierno municipal de Llíria. En 2019 el PP ganó esas elecciones municipales. Elena Jimenez (MOVE), pactó en el último momento entregar el gobierno de Llíria a la coalición de izquierdas PSOE y Compromis-MOVE. Votó la investidura de Manolo Civera entre lágrimas y denunciando presiones de sus compañeros, pero «milagrosamente» entró a trabajar de arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Ribarroja (también gobernado por el PSOE) y pasó de vivir en una de las urbanizaciones hoy afectadas por la instalación de la planta de biogás (Hoya de Marco) a trasladar su domicilio a otro municipio, incumpliendo sus promesas electorales con las urbanizaciones de Llíria, que según ella decía, venía «a rescatar»».

El comunicado popular recuerda que el Ayuntamiento gobernado por PSOE y Compromís-MOVE, «sí autoriza y recibe con los brazos abiertos desde el momento que informó favorable. En su comunicado se pone la «tirita» y declara estar «obligado» a dar la licencia, que es lo mismo que querernos vender su bendición para la construcción de la planta, como única salida».

Mazzolari recordó que la licencia de obra «es un acto administrativo reglado. En este caso, al haberse informado ya favorable la Declaración de Interés Comunitario por el Ayuntamiento, está complicado no informar también favorable la licencia de construcción. Ahora bien, antes de dar esa licencia, es obligatorio, previamente a su concesión, dar tramite de audiencia a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento de la actividad».

«Si al gobierno de PSOE y Compromis-MOVE, le hubiera importado realmente el sentir de los vecinos, antes de informar favorable la DIC, es entonces, en octubre de 2021, al inicio de todo, cuando debiera haber pedido el parecer de los vecinos, en ese momento era potestativo, pero no lo ha hecho, porque no ha querido. Ahora igual ya es tarde», ha agregado.

La portavoz popular ha apuntado que este tipo de instalaciones «tienen un trámite administrativo muy complejo y en estos momentos, no sólo es que está muy avanzado sino que está prácticamente concluido, la instalación se prevé en un suelo en el que cabe ese uso según el planeamiento urbanístico vigente. Ahora mismo, legalmente es muy complicado una vuelta atrás. Aunque nada es imposible».

PSOE y Compromís-MOVE, siempre según Mazzolari, «presuntamente, llevan gestando este proyecto desde antes de 2021 con reuniones entre responsables del gobierno municipal y la propia empresa. Se han dado los permisos pertinentes para el inicio de la DIC y lo han hecho sin informar a la oposición en ninguna comisión informativa municipal ni tampoco en pleno».

Además, señaló que el gobierno del PSOE y Compromís-MOVE celebró, en dependencias municipales, una reunión abierta al público el 30 de mayo de 2025, invitaba a la ciudadanía a asistir, «cuando el proyecto y su trámite administrativo estaba prácticamente cerrado sin casi posibilidad de vuelta atrás».

Por lo tanto, del gobierno del PSOE y Compromís-MOVE, «podemos decir que no han sido claros, tampoco transparentes, han ido de tapadillo, en una decisión tan importante como es la implantación de una instalación de estas características en nuestro termino municipal, no han informado debidamente ni a la ciudadanía ni a los partidos políticos imposibilitando la participación ciudadana a tiempo».

Sobre la planta

Según el PP, «la empresa Bioenergía Gas Renovable V, S.L. promueve un proyecto de planta de biometanización en las parcelas 126 y 213 del polígono 51 en Llíria (12.504 y 4.353 metros cuadrados, respectivamente).

- Estas parcelas (Basa Pascuals) están cerca a la urbanización Monrabana, Camp Llíria y La Hoya de Marco.

- La instalación se sitúa a unos 3 kilómetros de los núcleos urbanos de Casinos y Domeño y a uno de la urbanización Monrabana, separada esta última de una elevación montañosa.

- Presupuesto del proyecto: Más 20 millones de euros.

- La instalación podría estar en funcionamiento en 2027.