España propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026
Punto en que se ubicaría la instalación. PP Llíria

El PP de Llíria acusa de oscurantismo al Gobierno local sobre la planta de biogás

Asegura que el proyecto se lleva gestando desde la legislatura 2015-2019 y cree que ahora legalmente ya es muy difícil una vuelta atrás tras haberse aprobado la Declaración de Interés Comunitario

Manuel García

Llíria

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:37

El Partido Popular de Llíria, a través de su portavoz, Reme Mazzolari, ha acusado de falta de transparencia al gobierno local por lo que respecta ... a los trámites para la instalación de una planta de biogás en el término municipal que ha generado el rechazo en municipios vecinos como Casinos y Domeño.

