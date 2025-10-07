El PP acusa a la alcaldesa de Marines de perder casi medio millón para el albergue municipal en Marines Viejo Asegura que su «mala gestión» le ha hecho no recibir esta subvención mientras la primera edil lamenta que la Generalitat no les conceda la prórroga y reconoce problemas con el contratista

Manuel García Marines Martes, 7 de octubre 2025, 10:59

«La mala gestión del Ayuntamiento de Marines le hace perder la subvención de 465.346 euros del Plan Conviure de la Generalitat Valenciana que hubiera permitido rehabilitar el albergue municipal en Marines Viejo». Así comienza un comunicado emitido por parte del PP de Marines.

El Grupo Municipal Popular de Marines ha querido poner de manifiesto «la mala gestión de la alcaldesa Lola Celda, quien dimitirá en los próximos meses para cumplir el pacto de gobierno con Compromis».

«Lo que iba a suponer una importante inversión para Marines ha quedado en agua de borrajas por culpa de la ineficacia del gobierno municipal del PSOE y Compromis», han señalado desde el PP.

Los populares han agregado que el municipio «no ha sido capaz de justificar la subvención que le otorgó la Generalitat Valenciana para crear el Albergue Municipal y deja sin opciones la oportunidad de contar con una mejora de sus infraestructuras y de creación de nuevos recursos turísticos y económicos».

Desde el Partido Popular han recordado que el Plan Conviure de la Generalitat Valenciana «ofrecía la oportunidad de rehabilitar o crear equipamientos de uso público y que el Ayuntamiento presentó un proyecto para la creación del albergue de Marines».

En el pasado pleno municipal, el concejal popular Juan Sánchez «le preguntó a la alcaldesa y ella misma reconoció que el municipio había sido incapaz de justificar en tiempo y forma la subvención reconociendo así la ineficaz gestión municipal».

Para el concejal popular, «es inaceptable que Marines, por la inexistente gestión municipal del PSOE y Compromis, pierda subvenciones o lo que nos parece aún peor, las tenga adjudicadas y sea incapaz durante dos años de justificarla. Esto demuestra una vez más lo que la ciudadanía expresó en las últimas elecciones municipales, el proyecto de Lola Celda está acabado y no le interesa Marines más allá de su carrera política provincial».

El Partido Popular de Marines ha asegurado que va a seguir exigiendo al equipo de gobierno «toda la información al respecto de la pérdida de esta subvención por un importe superior a los 460.000 euros para llevar a cabo un ejercicio de transparencia sobre la nefasta gestión municipal del gobierno socialista».

Respuesta de la alcaldesa

La alcaldesa del municipio, Lola Celda, en declaraciones a LAS PROVINCIAS ha señalado que la obra del Conviure, el albergue, «llevamos muchísimos años queriéndola realizar. Desde 2016 estamos buscando líneas de financiación. Solamente en 2021 es cuando conseguimos poder entrar en el Conviure con el gobierno del Botànic y nuestra subvención fue publicada en enero de 2022».

«Desde entonces», ha continuado explicando la alcaldesa, «se han hecho todos los trámites que había que hacer, desde la licitación del proyecto, que se realizó el 30 de mayo del 22 y el informe de patrimonio, que también fue en abril. Lo presentamos en abril de 24 y se resolvió en julio, hasta el inicio del expediente que se hizo en pleno por la cuantía, que fue en noviembre de 24, y la licitación que fue en enero de este año».

De este modo, en marzo empezó la obra pero hubo dos obstáculos: «Uno, que la Generalitat Valenciana no nos amplía los plazos para ejecutar una obra bastante complicada y dos, que hemos tenido varias dificultades con el contratista y no ha dado la talla para poder ser más ágil en la realización de sus trabajos. Evidentemente, ante esta situación, pues hemos perdido la subvención o la Generalitat nos deniega ya la subvención a partir del 23 de agosto«.

Ha señalado que esta situación es «triste y lamentable, porque no es la primera subvención que se pueden pedir prórrogas, pero en esta nos han dicho que no podemos pedirla».

En respuesta a las acusaciones de ineficacia del PP, ha replicado que en estos momentos «el PSPV acabamos de ejecutar un Edificant de más de 700.000 euros en apenas dos meses. Nosotros adjudicamos el Edificant en enero, empezamos las obras el 22 de junio, cuando los niños acabaron el colegio, y hemos acabado justo para que los niños vuelvan a empezar el colegio».

Al mismo tiempo, «hemos licitado y ya lo tenemos adjudicado la cubierta de la pista de basket con más de 500.000 euros, hemos acabado ahora de ejecutar caminos por 175.000, estamos con una renovación de agua de una calle de 100.000 euros, tenemos una renovación también de aceras de 40.000, estamos en un proyecto de digitalización con la Conselleria de 250.000 euros y tenemos así muchísimos proyectos en marcha, así que ineficacia y paralización ninguna ni gestión nefasta menos. Tal vez es que la ignorancia es muy atrevida y el PP demuestra el nulo conocimiento que tiene de lo que es la política municipal, demostrando su incapacidad total para poder gobernar un municipio como Marines».