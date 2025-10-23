La Pobla de Vallbona cierra su trinquet municipal «por deficiencias heredadas del anterior gobierno de Compromís» El ejecutivo local del PP asegura que «un acta de inspección sanitaria determina que la configuración de la instalación, especialmente, de la cocina no cumple las condiciones necesarias»

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha decidido cerrar temporalmente el trinquet municipal Miguel Canya, según han anunciado fuentes municipales mediante un comunicado, «tras recibir un acta de inspección que señala diversas deficiencias en las instalaciones». Una medida, que según explican las mismas fuentes municipales, «se ha adoptado con responsabilidad y celeridad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del recinto».

El acta de la inspección sanitaria, según la versión del gobierno local, «determina que la instalación del bar del trinquete no cumple las condiciones necesarias para su uso, destacando especialmente la configuración de la cocina, que no se ajusta a la normativa vigente. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha acordado el cierre y ejecutar las obras ya adjudicadas para la retirada de las cubiertas, así como avanzar en la tramitación de la reforma integral de la cocina, con el fin de adecuar el espacio a los estándares técnicos y sanitarios requeridos».

En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, el popular Abel Martí, ha indicado que «la dejación de funciones de la anterior concejal de Deportes ha derivado en deficiencias que ahora estamos pagando y que han herido de muerte a la pilota valenciana en nuestro municipio». «La herencia y situación del Trinquet Municipal Miguel Canya es consecuencia de la falta de gestión del anterior gobierno liderado por Compromís».

«Primero malgastaron miles de euros e incumplieron la normativa cuando se acometieron las obras de reforma del trinquete, y ahora hemos visto que esa falta de gestión también se ve repercutida en el estado de las instalaciones de la zona de restauración. Ante este desgobierno, nosotros actuamos con responsabilidad y cerramos la instalación para poder ejecutar todas las actuaciones necesarias» ha añadido Martí.

Del mismo modo, el concejal de Deportes, Alexter Fuertes, ha asegurado que ha recibido «una concejalía marcada por la dejadez y la falta de gestión» y ha afirmado que «este equipo de gobierno está comprometido con la seguridad, la calidad y la transparencia en la gestión de las instalaciones municipales y que se va a trabajar y acelerar los trámites para que el Trinquete Municipal Miguel Canya pueda reabrir sus puertas en las mejores condiciones posibles».

Respuesta del exalcalde

Josep Vicent García, alcalde del municipio entre 2015 y 2023, acusó a Martí de no ser «valiente y afrontar las cosas que le vienen. Si encabeza un Consistorio tiene una responsabilidad».

«Lo que ha heredado el PP, tanto que hablan de cosas heredadas, ha sido un trinquet en condiciones en el que se ha estado jugando durante años sin ningún problema», recordó el anterior primer edil.

Añadió que, posteriormente, hubo una sentencia favorable a los vecinos de las viviendas contiguas por el ruido y las molestias «y de todas las opciones que se le pusieron delante no ha escogido, por ejemplo, la de insonorizar, sólo quiere quitar la cubierta. Es un alcalde que está mal asesorado», concluyó el ex primer edil de Compromís.