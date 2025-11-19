Llíria inicia la subasta de cinco parcelas municipales en el sector UE-27A Xelardo

M. G. Llíria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Llíria ha abierto el procedimiento para la venta mediante concurso de cinco parcelas municipales ubicadas al sector UE-27A Xelardo, una zona residencial ya urbanizada y con un alto potencial de crecimiento. Los terrenos, con superficies que oscilan entre los 600 y los 822 metros cuadrados, salen a licitación con un valor estimado conjunto de 226.576 euros. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el suelo municipal, impulsar el desarrollo urbanístico ordenado de la zona y ofrecer nuevas oportunidades a las personas que desean establecer su residencia en el municipio.

El sistema de adjudicación se realiza mediante concurso y combina criterios económicos y sociales. Por un lado, la oferta económica tendrá un peso del 80% en la puntuación total, de forma que cuanto más alta sea la propuesta, más posibilidades tendrá el licitador para conseguir la parcela. Por su parte, el criterio de edad —valorado con un máximo de 20 puntos— pretende favorecer el acceso al suelo a personas menores de 40 años, que recibirán la máxima puntuación en este apartado, mientras que las personas de 40 años o más no obtendrán puntuación en este criterio. En las ofertas conjuntas se considerará la edad de la persona de mayor edad de la unidad licitadora. Finalizada la evaluación, las cinco personas licitadoras con mayor puntuación podrán elegir parcela por orden de clasificación, y solo se podrá adjudicar una parcela por unidad familiar.

El alcalde Paco Gorrea ha destacado la importancia de esta actuación para la ciudad. «Con esta subasta damos un paso decisivo para poner en valor el patrimonio municipal y para generar recursos que revertirán directamente en la mejora de los servicios públicos de Llíria», ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que la iniciativa «supone una oportunidad real para todas aquellas personas que quieren empezar o consolidar su proyecto de vida en nuestro municipio, especialmente para la gente joven, que podrá acceder a suelo urbanizable con un sistema que los reconoce y los prioriza».

El primer edil ha explicado también que el sector Xelardo «es uno de nuestros espacios con mayor proyección residencial y la apertura de estas parcelas a la ciudadanía permite activar una zona que estaba infrautilizada e impulsar un crecimiento ordenado, sostenible y coherente de nuestro municipio». Además, ha animado todas las personas interesadas «a presentar su oferta y aprovechar una oportunidad única en un entorno tranquilo, bien comunicado y con todos los servicios que ofrece una ciudad viva y dinámica como Llíria».

Las personas o familias interesadas tendrán que presentar sus ofertas de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público antes del 16 de diciembre de 2025 a las 23.59 horas. Todos los pliegos e información detallada se pueden consultar en el Perfil del Contratante.