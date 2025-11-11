Inician las obras de un nuevo puente en Loriguilla El paso, con un coste de 3,5 millones, será ampliado en una segunda fase para que el barranco aumente su capacidad

La Generalitat ha iniciado la reconstrucción del puente de La Loma en Loriguilla, que une el casco urbano con una zona que concentra gran parte de los campos agrícolas del municipio, con el objetivo de tenerlo listo a principios de 2026.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado este martes las obras para comprobar su evolución y ha destacado que, desde su departamento, están llevando a cabo varias actuaciones en Loriguilla con un presupuesto global de 3,5 millones de euros «para recuperar las infraestructuras y restaurar completamente los servicios y la comunicación de la localidad».

Martínez Mus explica que estos proyectos se enmarcan en el Plan Endavant de Recuperación que en estos momentos se encuentra «a mitad de recorrido», ya que aproximadamente el 50% de las 353 iniciativas que conforman el programa están ya en curso o iniciadas. «Nos queda camino por recorrer, pero este es un paso más hacia nuestra meta de tener todas las iniciativas de la Generalitat cumplidas», señala el vicepresidente segundo.

En la zona de Loriguilla, el aumento del caudal del barranco del Pozalet y su posterior desbordamiento provocó graves daños materiales y la pérdida de infraestructuras viarias, ferroviarias y de prevención de incendios y de suministros esenciales, incluyendo electricidad y agua potable.

Así, además de estar reconstruyéndose el puente de La Loma, también se ha rehabilitado el puente de Renfe, puesto en servicio el pasado mes de agosto, y se ha actuado sobre la barandilla de protección del barranco, después de que el Ayuntamiento de Loriguilla cediera las competencias a la Generalitat para que se hiciera cargo de los trabajos necesarios. El presupuesto de las dos actuaciones es de algo más de 2,7 millones de euros.

La actuación en el puente de La Loma tiene lugar tras el desmontaje el pasado septiembre del puente militar provisional que instaló el ejército tras ejecutar la Generalitat la obra civil necesaria, y una vez finalizadas las obras de rehabilitación del puente de Renfe, es decir, una vez garantizada la conexión del municipio.

El vicepresidente segundo ha puesto en valor la actuación de la Generalitat que facilitó en su momento «una solución rápida», en colaboración con el ejército, con la habilitación del puente provisional; y destaca que «en poco tiempo se dispondrá de una infraestructura definitiva que completará las conexiones viarias del municipio perdidas por la riada».

En el nuevo puente de la Loma se incrementa la sección hidráulica que pasa de tener un ancho libre de 9,40 metros a 13,70 metros y se asegura en toda la sección un calado de 2,85 metros, mientras que en el anterior algunos puntos apenas superaban los 2,50 metros.

Además, se aumenta el ancho en un metro, lo que permite disponer de una calzada con dos carriles de tres metros de ancho y un paso peatonal lateral. De este modo, la reconstrucción se lleva a cabo con criterios más seguros y resilientes.

«Se trata de un puente más largo y con mayor capacidad hidráulica, en línea con las directrices del Plan Endavant, que apuesta por aumentar la seguridad de los puentes situados sobre cauces para fortalecer la red de transporte frente a inundaciones y garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio durante cualquier emergencia», apunta Martínez Mus.

El diseño de la estructura se ha coordinado con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ayuntamiento, de modo que es compatible con una futura ampliación del cauce del barranco que se prevé por la margen izquierda. Así, el estribo de la margen izquierda se ha definido y calculado para que actualmente funcione como elemento de fin de la estructura, pero en un futuro pueda tener la función de viga y ampliar la estructura con un nuevo vano.

El Plan Endavant también prevé actuaciones en materia de reparación de puentes y pasos dañados, pistas forestales y senderos. En el marco del plan dotado con 92 millones de euros, la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales ya ha finalizado el grueso de la reparación de estas infraestructuras en el término municipal por importe superior a los 760.000 euros. Esta inversión, sumada a lo invertido en los dos puentes implica una inversión de más de 3,5 millones.