Las fallas de Llíria proclaman a Mireia, Leire y Edgar como sus máximas representantes en 2026 El acto ha servido también para despedir a las falleras mayores y presidente infantil de la ciudad de 2025

M. García LLíria Lunes, 27 de octubre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Llíria se prepara ya para las Fallas de 2026. El alcalde Paco Gorrea ha proclamado a las máximas representantes de la fiesta para el próximo ejercicio. Mireia Fernández Lull y Leire Sánchez Muela, de la comisión Avinguda dels Furs i voltants, serán la fallera mayor y fallera mayor infantil de la capital del Camp de Túria, respectivamente, y estarán acompañadas por el presidente infantil, Edgar García Salvador, de la falla Plaça de Pedralba.

La corte de honor de la fallera mayor de Llíria estará formada por Emma Verge y Raquel Miñano, mientras que la infantil la conforman las niñas Yanira Guijarro y Edurne García.

El acto de proclamación se ha celebrado esta tarde en el edificio Multiusos, con la presencia también de la concejala de Fiestas, María José Llopis, y representantes de la Corporación municipal, de la presidenta de Junta Local Fallera, Enri Fitos, y una nutrida representación de las comisiones falleras de la localidad.

El primer edil ha felicitado, en nombre de la ciudad, a las nuevas falleras mayores y presidente infantil de Llíria, a las que ha animado a «participar en cada acto con la máxima ilusión, porque vuestro cargo es el mayor honor que un fallero o fallera puede asumir en nuestra ciudad».

Antes de la proclamación, Junta Local Fallera ha celebrado el acto de despedida oficial de las tres personas que les han antecedido en este 2025, Arantxa Redondo, Marta Boscá y Cesc Gea. Para ellas, el alcalde Paco Gorrea ha tenido palabras de agradecimiento «porque ha sido un privilegio teneros a nuestro lado, con toda vuestra dedicación, con la que nos habéis enseñado que esta fiesta hay que vivirla al cien por cien».

Este acto, que marca el preludio del nuevo ejercicio fallero, tendrá su continuidad con la exaltación de los representantes de las Fallas 2026 que se celebrará el próximo 8 de noviembre.

Temas

Fallas

Llíria