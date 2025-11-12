Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA

Cuarenta experiencias para descubrir Camp de Túria como nunca antes lo habías vivido

Mancomunitat Camp de Túria aúna sabores, aventuras y esencias junto a empresas turísticas y entidades de la comarca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:51

Una comarca, 800 kilómetros cuadrados rodeados de naturaleza, patrimonio, historia, deporte y gastronomía. A tan sólo 30 kilómetros de Valencia, Camp de Túria es una comarca abrazada por dos parques naturales como son el Parque Natural del Río Túria y el Parque Natural de la Calderona.

Unos espacios únicos para descubrir Camp de Túria como nunca antes la habías visto. Por ello, la Mancomunitat Camp de Túria lleva desarrollando desde hace años su Plan de Dinamización y Gobernanza Turística, un plan donde empresas turísticas y entidades se dan la mano para ofrecer experiencias a las personas que decidan visitar la comarca.

Actualmente, el Club de Producto está integrado por más de 40 experiencias que abren la puerta a una comarca potencialmente turística. Porque el interior también existe y se puede disfrutar.

Actividades acuáticas por el Río Túria o relacionadas con la montaña a través de la escalada o la marcha nórdica; experiencias ecuestres; birdwatching; descubrir el firmamento, estudiar las estrellas o conocer los secretos del sol son algunas de las propuestas turísticas que ofrecen las empresas que forman parte del Club de Producto en Camp de Túria.

A las que hay que sumar ciencia, plantas, abejas, mariposas y un sinfín más de posibilidades que ofrecerán una visión diferente de los encantos de la comarca. Todo ello aderezado con buena gastronomía, patrimonio cultural y mucha historia por revivir.

Puedes visitar la página web y conocer con detalle cada una de las experiencias que se ofrecen a través del Club de Producto.

