Casinos pide que se paralice el proyecto de la planta de biogás de Llíria hasta que se certifique que no causará perjuicios

Los Ayuntamientos de Casinos y Domeño han querido desmentir algunas de las informaciones que ha publicado el Ayuntamiento de Llíria sobre el proyecto de la planta de gas ... y han pedido que se paralice el proyecto hasta que quede claro que no va a causar ninguna afección a los municipios más cercanos a la planta, pese a estar ubicado en el término municipal de Llíria.

Miguel Navarré, alcalde de Casinos, ha denunciado que ni a su Ayuntamiento ni al de Domeño «nos han considerado poblaciones afectadas por ese proyecto. Por lo tanto, no nos han hecho partícipes desde el principio del mismo». Ha insistido en que «no ha habido ninguna notificación oficial ni directa de la Conselleria, Gobierno autonómico, ni del Ayuntamiento de Llíria al Ayuntamiento de Casinos ni al de Domeño, nunca».

De este modo, esos trámites de información pública genéricos que se publican para la declaración de interés comunitario, pero «si a un Ayuntamiento lo consideran población afectada, te notifican directamente y oficialmente, entonces tú puedes recurrir o no puedes recurrir. Pero eso no ha pasado».

Ha negado rotundamente que conozcan el proyecto desde 2021: «Desde hace un año y medio, más o menos, que es cuando somos ya realmente conocedores de esto, nos ponemos en contacto con la empresa y les planteamos siempre nuestras dudas: en materia de olores, de aumento del tráfico y en materia de ubicación de la parcela, siempre hemos mostrado una preocupación de que eso estuviese tan cerca».

Sobre la transparencia de la que habla el Ayuntamiento de Llíria, el primer edil recordó que hace tres semanas «pedí oficialmente al Ayuntamiento de Llíiria y a la Conselleria de Medio Ambiente todo el expediente y aún no hemos recibido ninguna contestación, eso es transparencia».

Así, quieren acceder al expediente y ver el estudio de impacto ambiental, «y a través de ese estudio de impacto ambiental, valorar qué medidas jurídicas podemos incoar y tomar. Y eso todavía no lo tenemos».

Además, también han solicitado al Consistorio edetano «un certificado por el técnico competente que acredite que, según los datos del proyecto, la instalación no va a afectar en ningún caso al término de Casinos».

Navarré quiso lanzar una pregunta: «¿Y si eso se hace y hay olores, va a paralizar el Ayuntamiento de Liria la planta? Porque es que tenemos casos como en Llutxent y otras poblaciones donde se han dado todos los permisos y luego ha habido olores y muchos problemas vecinales por el tema de las emisiones. Y eso que contaba con todos los permisos. Por eso, por parte del Ayuntamiento solicitamos que, por el principio de precaución, eso se paralice.»

«En el derecho del medio ambiente está el principio de precaución, porque ese proyecto minimizará los riesgos, pero no se eliminan al 100% y mientras haya un riesgo y habiendo poblaciones afectadas tan cerca, por el principio de precaución eso se tiene que paralizar», insistió el alcalde.

Además, Navarré se mostró sorprendido de que en esos trámites de información pública genéricos «ningún vecino, ni de Domeño, ni de Casinos, ni de Llíiria, ni de las urbanizaciones que están cerca de esa bioplanta, hayan recurrido nada. Incluso vecinos de la urbanización la Monravana de Llíria se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Casinos «para que defendamos sus intereses. Porque no sabían nada, porque el Ayuntamiento de Llíiria no ha hecho todas las campañas de información necesarias para que eso llegase a sus vecinos más próximos a la planta».

Finalmente, el Ayuntamiento de Casinos se va a poner en contacto con la presidencia de la Mancomunitat del Camp de Túria «para que defienda nuestros intereses, los de Casinos y los de Domeño, y haga todo lo posible para paralizar todo esto, porque si no tendremos que plantearnos nuestra relación con la Mancomunitat». Cabe recordar que en esta Mancomunitat no existe una mayoría absoluta, depende de los dos votos del alcalde y de la teniente alcalde del Ayuntamiento de Casinos.