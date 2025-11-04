Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Navarré, alcalde de Casinos. M. G.

Casinos se manifestará contra la planta de biometanización de Llíria

El Ayuntamiento pide el apoyo de los municipios cercanos para paralizar el proyecto ante «los interrogantes sobre su impacto en la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo sostenible del Camp de Túria»

Manuel García

Casinos

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:49

Comenta

El Ayuntamiento de Casinos, por medio de su alcalde, Miguel Navarré, ha remitido un escrito a varios primeros ediles de la comarca del Camp de ... Túria en la que les invita a unirse a la manifestación del 8 de noviembre de 2025 contra la megaplanta de biometanización en Llíria

