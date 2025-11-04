Casinos se manifestará contra la planta de biometanización de Llíria
El Ayuntamiento pide el apoyo de los municipios cercanos para paralizar el proyecto ante «los interrogantes sobre su impacto en la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo sostenible del Camp de Túria»
Manuel García
Casinos
Martes, 4 de noviembre 2025, 08:49
El Ayuntamiento de Casinos, por medio de su alcalde, Miguel Navarré, ha remitido un escrito a varios primeros ediles de la comarca del Camp de ... Túria en la que les invita a unirse a la manifestación del 8 de noviembre de 2025 contra la megaplanta de biometanización en Llíria
Así, en el escrito pide a los alcaldes de las localidades de Llíria, Bétera, Olocau, Riba-roja de Túria, la Pobla de Vallbona, Serra, Marines, Benissanó, San Antonio de Benagéber, Loriguilla, l'Eliana, Vilamarxant, Náquera y Domeño que se sumen «a la manifestación pacífica que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre de 2025 , a las doce del mediodía delante del edificio de la Mancomunidad Camp de Turia (Calle Plà de l´Arc, 97, Llíria)], con el objetivo de expresar nuestra preocupación por la construcción de la macroplanta de biometanización en el término municipal de Llíria, promovida por una empresa privada».
Esta instalación, ubicada a escasos dos o tres kilómetros del casco urbano de Casinos y próxima a otros municipios de nuestra comarca, «plantea serios interrogantes sobre su impacto en la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo sostenible del Camp de Túria. A pesar de contar con permisos administrativos autonómicos, como la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI), los municipios colindantes no hemos sido suficientemente considerados en el proceso de evaluación, a pesar de los potenciales riesgos de olores, emisiones y afecciones a nuestros acuíferos y sectores agrícolas y turísticos».
La movilización del 8 de noviembre, organizada conjuntamente con plataformas vecinales y apoyada por miles de firmas ciudadanas, continúa Navarré, «busca visibilizar estas preocupaciones y reclamar una paralización de este proyecto. Como representantes de la Mancomunidad del Camp de Túria, compartimos la responsabilidad de proteger el bienestar de nuestra comarca y garantizar que los proyectos industriales respeten el equilibrio ambiental y social, en línea con el Plan de Acción Territorial (PAT) y la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje».
Por ello, invita a estos municipios a asistir a la manifestación «junto al resto de concejales de su municipio, mostrando la unidad de la comarca frente a este desafío».
También solicita que se apoye «institucionalmente la solicitud de paralización cautelar de la licencia de obras – solicitada por el ayuntamiento de Casinos- , hasta que se realicen estudios adicionales sobre los impactos transfronterizos en nuestros municipios».
Como tercer punto pide que se promueva «la participación ciudadana, difundiendo esta convocatoria entre sus vecinos y asociaciones locales».
