Casinos se manifestará contra la planta de biometanización de Llíria

El Ayuntamiento de Casinos, por medio de su alcalde, Miguel Navarré, ha remitido un escrito a varios primeros ediles de la comarca del Camp de ... Túria en la que les invita a unirse a la manifestación del 8 de noviembre de 2025 contra la megaplanta de biometanización en Llíria

Así, en el escrito pide a los alcaldes de las localidades de Llíria, Bétera, Olocau, Riba-roja de Túria, la Pobla de Vallbona, Serra, Marines, Benissanó, San Antonio de Benagéber, Loriguilla, l'Eliana, Vilamarxant, Náquera y Domeño que se sumen «a la manifestación pacífica que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre de 2025 , a las doce del mediodía delante del edificio de la Mancomunidad Camp de Turia (Calle Plà de l´Arc, 97, Llíria)], con el objetivo de expresar nuestra preocupación por la construcción de la macroplanta de biometanización en el término municipal de Llíria, promovida por una empresa privada».

Esta instalación, ubicada a escasos dos o tres kilómetros del casco urbano de Casinos y próxima a otros municipios de nuestra comarca, «plantea serios interrogantes sobre su impacto en la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo sostenible del Camp de Túria. A pesar de contar con permisos administrativos autonómicos, como la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI), los municipios colindantes no hemos sido suficientemente considerados en el proceso de evaluación, a pesar de los potenciales riesgos de olores, emisiones y afecciones a nuestros acuíferos y sectores agrícolas y turísticos».

La movilización del 8 de noviembre, organizada conjuntamente con plataformas vecinales y apoyada por miles de firmas ciudadanas, continúa Navarré, «busca visibilizar estas preocupaciones y reclamar una paralización de este proyecto. Como representantes de la Mancomunidad del Camp de Túria, compartimos la responsabilidad de proteger el bienestar de nuestra comarca y garantizar que los proyectos industriales respeten el equilibrio ambiental y social, en línea con el Plan de Acción Territorial (PAT) y la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje».

Por ello, invita a estos municipios a asistir a la manifestación «junto al resto de concejales de su municipio, mostrando la unidad de la comarca frente a este desafío».

También solicita que se apoye «institucionalmente la solicitud de paralización cautelar de la licencia de obras – solicitada por el ayuntamiento de Casinos- , hasta que se realicen estudios adicionales sobre los impactos transfronterizos en nuestros municipios».

Como tercer punto pide que se promueva «la participación ciudadana, difundiendo esta convocatoria entre sus vecinos y asociaciones locales».