Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber El Tribunal de Cuentas indaga la entrega de los regalos por el Ayuntamiento durante 2023 y 2024 por un valor de 22.000 euros y la alcaldesa defiende la legalidad del proceso

Manuel García San Antonio de Benagéber Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación contra la exalcaldesa del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Eva Tejedor, por lo ocurrido durante las Navidades de los años 2023 y 2024, en las que se habrían repartido cajas de Navidad valoradas en más de 22.000 euros. En concreto, en 2024 se habrían repartido mil lotes valorados en 9.295 euros y otros 80 valorados en 1.870, mientras que un año antes se habían destinado 11.000 euros al reparto de lotes navideños en el municipio.

El Tribunal de Cuentas ha abierto esta investigación después de un escrito presentado por la interventora y que recibieron el pasado 28 de julio de 2025, en el que se comunicaba que los expedientes administrativos, a pesar de haber sido recepcionados de conformidad por los servicios municipales, no seguían las normas de materia de las normas de tramitación en materia de contratación.

Posteriormente, la causa siguió con un escrito del Ministerio Fiscal del 31 de julio de este mismo año, en el que se solicitaba el nombramiento de delegado instructor y, por su parte, un escrito de alegaciones y documentación complementaria remitido el 8 de agosto por la entonces alcaldesa del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, Eva Tejedor, por el que se solicitaba el archivo de las actuaciones y se remitía una documentación complementaria.

Cabe recordar que Tejedor dejó de ser la máxima autoridad municipal el pasado 24 de septiembre tras fructificar una moción de censura que le dio la vara de mando a Enrique Santafosta.

Posteriormente, hace algo más de una semana, Tejedor anunció la creación de 'Unidos por SAB', una nueva formación de carácter municipalista con la que aspira a recuperar la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

En este mismo escrito del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS sobre el reparto de los lotes navideños, se señala que los hechos recogidos en el escrito presentado por la interventora del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y detallados en el informe elaborado por ella misma, referidos a estos expedientes, se señala que «requieren una investigación para determinar si existe documentación suficiente que justifique el destino efectivo y legítimo de los fondos empleados».

La investigación es necesaria, continúa el documento del Tribunal de Cuentas, para determinar si los hechos denunciados han originado un perjuicio a los fondos públicos, y ésta no puede realizarse en fase de diligencias preliminares, sino a través del nombramiento de un delegado instructor. Por tanto, procede en consecuencia el nombramiento del mencionado delegado, a quien corresponderá la práctica de las diligencias precisas para determinar con carácter previo y provisional los hechos y si se desprenden de ellos indicios racionales de responsabilidad contable por alcance, cuantificar esta y determinar quiénes son los presuntos responsables.

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a sentencias sobre cuestiones similares que han obligado a otros alcaldes, como el del municipio madrileño de Venturada, a devolver cantidades gastadas por el reparto de cajas de Navidad. En su caso fueron algo más de 11.700 euros los que tuvo que retornar personalmente la máxima autoridad municipal a las arcas públicas por un gasto similar.

Por su parte, Eva Tejedor, exalcaldesa del municipio y quien ostentó la vara de mando durante esos dos años, se mostró tranquila y segura de que esta denuncia se archivará: «Mis abogados están tranquilos y son optimistas porque no he hecho nada ilegal. Además, hay un expediente abierto y ha sido para todos los jubilados del municipio, como se ha venido haciendo otros años. Si hubiese sido para algún amigo mío, para los de mi partido... tendría lógica. Pero es igual que los regalos de Navidad a los niños del pueblo. No tiene sentido la denuncia». Además, señaló que si recupera la vara de mando en un futuro, «lo volveré a hacer y si tengo que pagarlas de mi bolsillos las pagaré, porque por mis vecinos lo que haga falta».