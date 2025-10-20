Bétera, Serra y Náquera ya tienen a los 30 jóvenes que viajarán a Bruselas gracias al proyecto europeo REJUV-UE En total 140 jóvenes de los tres municipios han participado en esta iniciativa europea que ha tenido lugar durante tres jornadas formativas y que ahora finaliza con un viaje para conocer las Instituciones Europeas

Bétera ha acogido la tercera y última jornada del proyecto europeo REJUV-UE donde los jóvenes de Bétera, Serra y Náquera han participado en un juego al más puro estilo «Kahoot» para medir sus conocimiento sobre la Unión Europea y obtener las mejores puntuaciones para conseguir una de las 30 plazas para el viaje a Bruselas con todos los gastos pagados.

«Tras dos jornadas formativas en Náquera y Serra, los 140 participantes han competido sanamente para acceder al viaje a Bruselas que les permitirá disfrutar de 3 días en la capital europea y conocer de primera mano las principales instituciones en un proyecto europeo que hemos llevado a cabo los tres Ayuntamientos con una firme convicción de la importancia de acercar lo europeo a lo local, en especial entre la juventud», ha destacado Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera.

El nombre de los 30 ganadores se ha dado a conocer a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bétera, quien lidera este proyecto junto a los Consistorios de Serra y Náquera.

La tercera y última jornada del proyecto europeo REJUV-UE ha comenzado con la bienvenida de la alcaldesa de Bétera, quien ha agradecido la participación «lo más importante no es ganar sino ser conscientes de que la Unión Europea está ahí y tiene un sinfín de programas a los que podéis adheriros para completar vuestra formación académica, para obtener experiencia profesional y para ampliar vuestros conocimientos en otras lenguas e idiomas. Nosotros os hemos abierto las puertas a este universo de posibilidades llamado Unión Europea y ahora sois vosotros los que debéis alcanzarlas, desde los tres Ayuntamientos siempre os vamos a apoyar y arropar para que os desarrolléis académica y profesionalmente más allá de nuestras fronteras».

A continuación ha comenzado la tarde con un Taller interactivo sobre Oportunidades en la UE donde se han explorado programas de movilidad como Erasmus+, iniciativas de emprendimiento, voluntariado, becas y otras herramientas para crecer personal y profesionalmente, todo ello a través de dinámicas y ejemplos prácticos.

Tras la pausa-café, ha tenido lugar un peculiar juego de trivial sobre las Instituciones Europeas diseñado para refrescar y reforzar los conocimientos en torno a las principales instituciones de la UE que ha permitido a los participantes comprender de manera práctica cómo estas instituciones afectan a la vida diaria de los ciudadanos y cómo los jóvenes pueden aprovechar las oportunidades que ofrecen.

Dos actividades fundamentales que han precedido a la actividad más importante de la tarde: un «Kahoot». Gracias a este juego de preguntas sobre la Unión Europea los tres Ayuntamientos han podido evaluar los conocimientos de los jóvenes, siendo los 30 mejores clasificados los que han obtenido una plaza para viajar a gastos pagados a Bruselas.

Después ha intervenido Juan Viesca, director de Proyectos de Finnova quien ha puesto sobre la mesa herramientas, programas y recursos europeos disponibles para que los jóvenes puedan transformar sus ideas en proyectos reales y de impacto.

El cierre de la jornada ha corrido a cargo de la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Bétera, María Salavert, quien se ha dirigido a los jóvenes participantes para valorar su interés por este proyecto que «suscita que los jóvenes os sentís europeos y queréis conocer todas las oportunidades que la Unión Europea tiene para vosotros. Un camino de movilidad, aprendizaje, idiomas y futuro que desde los tres Consistorios queremos poner al alcance de cada uno de vosotros».

Las sinergias y el trabajo en equipo de las concejalías de Juventud y Fondos Europeos de los tres municipios han permitido llevar a cabo este proyecto europeo que finaliza con un viaje a las instituciones europeas que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

Hasta llegar aquí los 140 jóvenes participantes de Bétera, Serra y Náquera han tenido que asistir a dos jornadas formativas sobre la Unión Europea en Náquera y Serra que les han brindado conocimientos específicos que les han servido como base para participar en esta tercera jornada, organizada por el Ayuntamiento de Bétera, donde los jóvenes han medido su aprendizaje en la materia en un juego de preguntas que les ha llevado a tener una plaza para el viaje a las instituciones europeas.

Un premio que no olvidarán y que les permitirá vivir en primera persona esta experiencia europea.