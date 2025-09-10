Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un trabajador, en una imagen de archivo. LP

Benaguasil potencia la inserción laboral de los jóvenes con un nuevo programa de formación y empleo

«Talento joven garantía juvenil» permitirá contratar a 20 personas en las especialidades de jardinería y albañilería

M. García

Benaguasil

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:29

El Ayuntamiento de Benaguasil ha sido beneficiario de un programa mixto de formación y empleo que formará y empleará a 20 jóvenes durante un año. El programa denominado «Talento joven garantía juvenil», contará con un presupuesto de 605.384 euros, subvencionados por la Generalitat Valenciana, y cofinanciado por la Unión Europea y el Ayuntamiento, y se desarrollará en dos especialidades formativas: Jardinería y Albañilería.

Además de los 20 alumnos-trabajadores (10 por especialidad), dará trabajo también a otras cinco personas, que conformarán el equipo directivo y docente.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección de esta acción formativa han de estar inscritas y registradas previamente en el Espai Labora de Llíria en las especialidades formativas:

Albañilería

EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

EOCB0108 Fábricas de albañilería

Jardinería

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Para poder formar parte del programa, las personas interesadas tienen que tener más de 16 años y menos de 30 y estar inscritos y figurar como beneficiarios activos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Respecto a la selección, el alumnado será seleccionado de entre las personas preseleccionadas y remitidas por el Espai Labora de Llíria que se hayan inscrito previamente en las especialidades señaladas.

La concejala del área, Patricia Merenciano, ha manifestado que «desde el Ayuntamiento seguimos reforzando nuestro compromiso con el empleo y ofreciendo oportunidades a nuestros jóvenes para mejorar su empleabilidad, formarse, trabajar y adquirir experiencia en el mundo laboral».

