Benaguasil aprueba las cuentas de 2026 que superan los 11 millones, un 11,34% más que en 2025 El gobierno local destaca que el presupuesto «garantiza la continuidad y la estabilidad financiera del municipio sin incrementar la carga fiscal»

Benaguasil Viernes, 28 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Benaguasil ha aprobado el presupuesto municipal para el año 2026, con un montante total de 11.689.200 euros, lo que representa un incremento del 11,34% respecto al ejercicio anterior. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PP, la abstención de VOX y Compromis y el voto en contra del PSPV.

Un año más, el documento presenta un equilibrio entre los ingresos y los gastos, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria marcada por la ley.

EL capítulo de Inversiones es el que registra el mayor incremento al pasar de 174.650 euros en 2025 a 964.932 euros en 2026, una cifra que se ha visto incrementada por la subvención otorgada por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, igualdad y Vivienda para la adecuación de la nueva sede de servicios Sociales.

El capítulo 2 también aumenta en un 6,02%, fundamentado básicamente en la actualización de los contratos existentes, mientras que el capítulo 4 se incrementa un 0,38% al incorporarse en este ejercicio nuevas ayudas en el área de deportes a diferentes entidades deportivas con la finalidad de promocionar la actividad lúdica y deportiva en el municipio.

Respecto al capítulo de personal también se ha visto incrementado en un 5,19%, principalmente en las áreas de gestión medioambiental, servicios sociales o servicios de limpieza y mantenimiento para garantizar una atención más eficiente, reforzar áreas clave y ofrecer un servicio público de calidad.

En lo que a inversiones se refiere, éstas se centran en actuaciones realistas y sostenibles, dirigidas a mejorar infraestructuras, espacios públicos y equipamientos municipales. Entre las principales figuran la adecuación del entorno de la antigua estación de Renfe y la evacuación de aguas pluviales en la vía verde del Polígono Eres.

Todo ello, según han asegurado fuentes municipales, «es fruto del intenso trabajo llevado a cabo por el equipo de gobierno en los últimos años, que ha conseguido la mayor inversión en infraestructuras por parte de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, y ha logrado evitar cualquier incremento fiscal gracias a una gestión eficiente de los recursos municipales con el objetivo de responder a las necesidades de los vecinos de Benaguasil y garantizarles servicios de calidad como la implantación del transporte comarcal en autobús, la rehabilitación de la antigua Estació de Dalt, el nuevo punto permanente de ambulancias, las obras de mejora en la CV-364, así como el impulso al Taller de Empleo y al Taller de Empleo Juvenil».

En este sentido desde el Gobierno local han señalado que se trata de un presupuesto que pretende «dar cobertura a la prestación de los servicios necesarios, que sigue la línea de moderación en el gasto, apuesta por la creación de empleo y optimiza al máximo cada inversión que realiza la administración».