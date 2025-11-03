Los vecinos de las playas de Sagunto celebran que el Ministerio ya tenga la propuesta de adjudicación para la regeneración Aportarán más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena a las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa

Manuel García Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:10 | Actualizado 08:18h.

La Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa celebra que, tras años de insistencia y trabajo constante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya tenga sobre la mesa la propuesta para adjudicar las obras que supondrán el trasvase de más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena a esta zona costera gravemente afectada por la regresión.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha recibido la propuesta de adjudicación de las obras de regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d'en Berenguer, que cuentan con un presupuesto total de casi 17,6 millones de euros destinados a la costa norte de Sagunto. La oferta mejor valorada es la presentada por la UTE Dredging International España – Rover Maritime, empresas especializadas en obras marítimas, que ejecutarán los trabajos en un plazo estimado de cinco meses una vez se formalice el contrato.

Desde la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa celebramos que, por fin, se haya dado este paso decisivo tras largos años de lucha, denuncias públicas e innumerables reuniones con las administraciones. Pese al avance, el colectivo vecinal recuerda que no bajará la guardia hasta ver que empiezan efectivamente los trabajos de regeneración y protección sobre estas maltratadas playas: «llevamos demasiado tiempo esperando, demasiado impedimento burocrático, demasiada falta de trasparencia. Si en breve no comienzan las obras, volveremos a iniciar acciones reivindicativas. Nuestras playas no pueden esperar más.»

La Asociación Vecinal subraya que, además del proyecto de regeneración previsto, es imprescindible incorporar mecanismos de protección que aseguren la estabilidad de la arena y del litoral a largo plazo. Estos sistemas deberían garantizar que las inversiones realizadas no se pierdan tras los próximos temporales.

El colectivo recuerda que el proyecto fue redactado antes de los últimos temporales, por lo que la situación actual de las playas es mucho más crítica que la contemplada en el documento. Por ello, se deberían actualizar los estudios y actuar con carácter de emergencia, ya que están en juego las playas y los hogares de los vecinos. Asimismo, la Asociación recuerda que para poder optar a los fondos Next Generation de la Unión Europea, la obra debe estar finalizada antes de junio de 2026.

El litoral de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha experimentado en las últimas décadas un proceso continuado de regresión asociado a diversas intervenciones: la construcción de espigones al norte del territorio, el expolio de arenas y gravas sufrido, años de inacción administrativa en materia de protección y gestión del litoral, además, el incremento de la frecuencia e intensidad de los temporales, asociado al cambio climático, ha acelerado la erosión y aumentado la vulnerabilidad de este tramo del litoral, generando una situación que requiere una intervención urgente y planificada.