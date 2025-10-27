Sagunto aprueba provisionalmente un presupuesto de 105,73 millones para 2026 El presupuesto, que contiene un capítulo de inversiones de 13,12 millones, ha sido aprobado con los votos del Equipo de Gobierno (PSOE y EU-Podem) y el voto en contra de la Oposición (PP, IP, Vox y Compromís)

Manuel García Sagunto Lunes, 27 de octubre 2025, 16:16 Comenta Compartir

Sagunto, 27 de octubre de 2025. El Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado provisionalmente en el pleno extraordinario celebrado en la mañana de este lunes el Presupuesto Municipal para el año 2026 junto con la plantilla de personal a su servicio. Han votado a favor del presupuesto PSOE y EU-PODEM, mientras que PP, IP, Vox y Compromís han votado en contra. El presupuesto de 2026, elaborado por la Oficina Presupuestaria con las propuestas de los distintos departamentos municipales, ha sido explicado en el pleno por el concejal de Hacienda, Toni Iborra, y asciende hasta los 105,73 millones de euros, un 5,85% superior al presupuesto inicial de 2025.

Por capítulos, los apartados más importantes del presupuesto de gastos son el de compra de bienes corrientes y servicios con un importe de 41,65 millones (un 8,66% más que el presupuesto inicial de 2025), el segundo de más importe es el dedicado a Personal (un 2,48% más), el tercero es el de inversiones reales que cuenta con 13,12 millones (un 6,67% más), el cuarto es el de transferencias corrientes con 4,7 millones (12,75% más), el quinto es el de pasivos financieros (amortización de la deuda municipal) con 4,55 millones (un 2,82% más), seguido de transferencias de capital con 202.470 euros (un 22,71% más), gastos financieros (pago de intereses) con 760.000 (un 3,40% más) y activos financieros con 72.000 euros (0%).

Para poder ejecutar dichos gastos, el Ayuntamiento contará con un presupuesto de ingresos equilibrado en el mismo importe, es decir, 105,73 millones. De este presupuesto destacan la previsión de ingresos por impuestos directos, con 39,22 millones (un 8,11% más que el presupuesto inicial de 2025), la de transferencias corrientes con 29,75 millones (un 2,33% más), tasas y precios públicos con 18,39 millones (un 2,64% menos), pasivos financieros (operación de préstamo) con 5,99 millones (un 4,69% más), impuestos indirectos con 4,4 millones (un 2,33% más), enajenación de inversiones reales (venta de solares) con 4,16 millones (un 13,01% más), transferencias de capital con 2,4 millones (un 8,02% menos) e ingresos patrimoniales con 1,32 millones (un 2,31% más).

Las cuentas municipales contemplan destinar en 2026 un total de 13.322.888 euros al apartado de inversiones en el municipio. De esta cuantía, 767.228 euros saldrán de los recursos propios del Ayuntamiento, 5.993.000 se obtendrán de una operación de crédito, 4.160.618 se prevén ingresar de la enajenación de solares, y los 2.402.041 restantes provendrán de la transferencia de capital desde otras administraciones.

Entre las iniciativas en las que más se va a invertir se encuentran el Pla de Barris, con más de 5 millones de euros; la inversión en instalaciones deportivas y en otras infraestructuras y bienes, con 1 millón de euros para cada actuación; la renovación y adquisición de mobiliario urbano, con 700.000 euros; la mejora de la accesibilidad y la adecuación de las vías públicas, con 650.000 ; y con 500.000 de inversión hay actuaciones votadas por la ciudadanía en el marco de la iniciativa de Presupuestos Participativos. La ampliación de los cementerios y las actuaciones urgentes en la Gerencia son otras de las inversiones.

El Presupuesto Municipal de 2026 destinará a Servicios Sociales 7.780.939 euros, lo que supone un incremento de un 13% respecto a 2025, mientras que el presupuesto para Mayores aumentará un 271% hasta llegar a los 87.500 €, duplicando las subvenciones nominativas a las asociaciones de mayores y retomando la construcción de un edificio polivalente en la plaza Sant Cristòfol, entre otras iniciativas.

Igualdad tendrá un presupuesto de 685.543 euros, un 3% más respecto a 2025. Las iniciativas de prevención y lucha contra la violencia de género tendrán 50.000 €. Políticas LGTBIQ+ contará con un presupuesto de 17.000 euros.

Juventud e Infancia incrementará su presupuesto en un 8% respecto del año anterior, alcanzando así los 1.310.584 euros. Asimismo, Cementerios tendrá un aumento del 60%, por lo que su presupuesto será de 1.586.718, en parte debido a la necesidad de construir nuevos nichos, y Seguridad dispondrá de 9.457.093, para la instalación de cámaras de seguridad y de tráfico, entre otras muchas medidas.

Por su parte, las inversiones en Educación contarán con 6.859.055 euros. La reducción de un 20% en este apartado se debe a la pérdida de los ingresos procedentes de la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant. Se destinarán 350.000 euros a la mejora de la EPA y 140.000 al proyecto Patis Oberts en siete de los centros educativos de la ciudad.

Deportes aumentará su presupuesto en un 6% más que en el ejercicio anterior, obteniendo 8.723.581 euros, donde se han incrementado las subvenciones a clubes deportivos un 5%, al fomento del deporte en edad escolar un 33% y al fomento del deporte un 28%.

Cultura tendrá 1.544.215 euros de presupuesto para desarrollar sus programaciones. Además, las sociedades musicales serán apoyadas desde este departamento con un 5% más. Es decir, se otorgarán 53.550 euros a la Unión Musical Porteña y 53.550 euros a la Sociedad Musical Lira Saguntina.

Por otro lado, Fiestas y Cultura Popular contará con un presupuesto de 1.752.808 euros, lo que supone un aumento del 9%. Además, el Gabinet de Promoció del Valencià también aumenta su partida en un 3% hasta los 297.127 euros, incrementando el presupuesto destinado a los premios literarios.

El apartado de Promoción de la Ciudad se divide en cinco subapartados: Turismo; Patrimonio Cultural e Industrial; Promoción Económica y Empleo; Comercio y Mercados; y Agricultura.

Comenzando por el Patrimonio Cultural e Industrial, el presupuesto será de 1.804.189 €, lo que supone un aumento del 20 %. Entre otras partidas, se destinan 500.000 € a los jardines de la Gerencia, 45.000 € al proyecto del Museo Industrial y de la Memoria Obrera, 50.000 € al proyecto del Casino de la Gerencia y 50.000 € a los trabajos en el yacimiento del Grau Vell.

Comercio y Mercados tendrá un presupuesto de 1.623.000 € para mantener los barrios vivos, generar oportunidades de empleo y favorecer el comercio de cercanía. Respecto a 2025 cuenta con un aumento del 46 %. La partida para promover el comercio local aumenta en un 128 % respecto al año anterior y el fomento de la promoción comercial lo hace en un 96 %.

Por lo que respecta a Promoción Económica y Empleo tendrá como objetivo facilitar el acceso a un primer puesto de trabajo a las personas jóvenes y contribuir a la reinserción en el mercado laboral de las personas desempleadas de larga duración. El presupuesto para este apartado es de 2.038.245 €. Por otro lado, el presupuesto destinado a Turismo será de 741.802 € y el de Agricultura de 2.746.604 €, aumentando este último un 7 % respecto al año anterior.

Respecto al apartado de Sostenibilidad Ambiental, el presupuesto dedicado a Medio Ambiente es de 2.237.117 €. Mediante la inversión en placas solares en los edificios municipales se obtendrá más autonomía energética y se eliminarán los costos de electricidad en todas las dependencias municipales. Algunas de las partidas son la redacción del proyecto de adecuación del delta del río Palancia, una campaña de educación ambiental en residuos o la lucha contra el cambio climático.

En relación con la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), el presupuesto para la limpieza y aseo urbano del término municipal es de 19,8 millones de euros, incrementando así la partida en un 17 % respecto a 2025.

Por otra parte, respecto a la movilidad sostenible, se tratará de fomentar un cambio en la movilidad apostando por alternativas de transporte limpias que mejoren la calidad de vida de la ciudad. Entre otras iniciativas, se destinarán 180.000 € a la señalización de la red ciclopeatonal del municipio.

Por lo que respecta a los Presupuestos Participativos se llevarán a cabo los cinco proyectos más votados por la ciudadanía. Estos están dirigidos a crear una ciudad más verde mediante la plantación de árboles (75.000 €), a la instalación de sombra en los patios escolares mediante pérgolas o árboles (115.000 €), a la instalación de sombra en los parques infantiles de mayor envergadura (120.000 €), a la adaptación de las calles para personas con movilidad reducida (120.000 €) y a la plantación de plantas autóctonas para favorecer la biodiversidad con la instalación de «hoteles» para insectos (55.000 €).