Expedición del Ayuntamiento de Sagunto. LP

Una delegación de Sagunto visita las instalaciones de Inditex en Zaragoza

El alcalde ha encabezado la expedición para conocer en detalle la actividad del grupo en el marco de los proyectos que la compañía está impulsando en el municipio

M. G.

Sagunto

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:31

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha realizado este miércoles un recorrido por instalaciones logísticas de Inditex en Zaragoza –Plataforma Europa y Zaragoza II– para conocer en detalle la actividad del grupo de moda en el marco de los proyectos de ese mismo ámbito que la compañía está impulsando en el municipio.

En su visita el alcalde ha estado acompañado por los directores de los centros logísticos mencionados y por los responsables de las áreas de Infraestructuras y Logística de Inditex, así como por varios miembros del equipo de gobierno municipal. Zaragoza II entró en funcionamiento este mismo año, en julio, y cuenta con los más altos estándares de sostenibilidad y tecnología de vanguardia.

Inditex está ya presente en el municipio a través del desarrollo de un centro logístico de Tempe-Inditex en Parc Sagunt I, que será dedicado a la distribución de calzado a los distintos formatos comerciales del grupo. Recientemente ha sido adjudicada una parcela en Parc Sagunt II para el desarrollo de una nueva instalación logística, en un proyecto también impulsado por el Grupo Inditex.

