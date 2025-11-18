El Consell autoriza la licitación de la nueva sede judicial de Sagunto que supondrá una inversión de 37 millones El nuevo edificio tendrá espacio para 14 juzgados (un juzgado de guardia, diez juzgados y un espacio de reserva para tres juzgados adicionales), ocho salas de vista y un área de fiscalía

El Consell ha autorizado la licitación de las obras de construcción de la nueva sede judicial de Sagunto, con un presupuesto de 37.009.485 euros.

El objetivo de esta actuación es la progresiva adaptación de las sedes judiciales de Sagunto a la realidad social y al previsible aumento del número servicios que han de prestarse, ya que este municipio tendrá un «papel clave» en la nueva economía de la Comunitat Valenciana, por el incremento de la actividad industrial con proyectos como el de la nueva gigafactoría.

En este sentido, la nueva sede judicial de Sagunto permitirá cubrir las necesidades de crecimiento del número total de juzgados, así como la unificación de sedes y la ampliación de diferentes servicios, dado que el antiguo edificio que alberga la sede judicial se encuentra agotado y hay espacios distribuidos en otros locales. De esta forma, se conseguirán unas infraestructuras judiciales unificadas, con todos los servicios y unas instalaciones adecuadas a los nuevos tiempos, que acerquen la Justicia al ciudadano.

En la actualidad la sede cuenta con siete juzgados de Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia. El nuevo edificio tendrá espacio para 14 juzgados (un juzgado de guardia, diez juzgados y un espacio de reserva para tres juzgados adicionales), ocho salas de vista y un área de fiscalía.

Además, contará con espacios para el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales (SCAG), Registro Civil, clínica médico-forense, una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), una Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y equipo psicosocial, así como espacio para los colegios profesionales. Además, dispondrá de 10 archivos, un área de detenidos y un aparcamiento para un total de 105 vehículos.