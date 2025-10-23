Canet d'en Berenguer ultima las obras para mejorar el servicio de agua en la calle Calvario La intervención, «que no tendrá ningún coste para los vecinos, estará finalizada antes de Navidad», según el Ayuntamiento

Manuel García Canet d'en Berenguer Jueves, 23 de octubre 2025, 13:16

Las obras para la sustitución de la canalización de agua potable en la céntrica calle Calvario de Canet d'en Berenguer, en el tramo comprendido entre la calle Creu Roja y la calle Bernat i Baldoví, avanzan a un ritmo superior al previsto. Los trabajos comenzaron a mediados de septiembre y cuentan con un presupuesto de 121.581,23 euros.

Según explicó el alcalde de Canet, Pere Antoni, «esta, como otras iniciativas que estamos llevando a cabo en el pueblo, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los caneteros y se enmarca en un proyecto más ambicioso que incluye actuaciones ya realizadas, como la remodelación del parque Blasco Ibáñez, la creación de una senda verde para conectar el pueblo con la playa, las conexiones entre las calles Entre Naranjos y Mariano Benlliure o la sustitución del alumbrado por uno más eficiente en el casco urbano, al que destinamos 308.592,79 euros».

Entre mayo y junio de 2024, Egevasa —la empresa concesionaria del servicio de agua en Canet— solicitó al Ayuntamiento la posibilidad de sustituir la canalización de la calle Calvario debido a los «múltiples episodios de fugas y roturas en la tubería, consecuencia del fin de su vida útil». Por ello, se propuso «la sustitución de 200 metros de tubería de polietileno en mal estado, por el normal envejecimiento del material, por una nueva de polietileno de alta densidad».

Las obras comenzaron a mediados de septiembre y avanzan «a muy buen ritmo», según señaló el alcalde. «El plazo es de tres meses, pero podría ser que estuvieran concluidas un poco antes», añadió. Una de las principales preocupaciones del consistorio es que, al abrir la zanja para instalar las nuevas tuberías, se dificulte el acceso a los domicilios de personas con movilidad reducida o se perjudique a los comercios de la calle. «Por eso mantenemos un diálogo constante con los vecinos y vecinas para reducir al máximo las molestias», subrayó Antoni.

La intervención en la calle Calvari, que no tendrá coste alguno, forma parte de una serie de acciones que está llevando a cabo el ayuntamiento «para hacer de Canet un Canet mejor». Así, en los últimos meses se cambio el antiguo parque infantil del jardín de Blasco Ibáñez por otro inmersivo; se ha sustituido las luces de centro histórico por otras de LED de bajo consumo (lo que ha permitido bajar el IBI), mejorar las conexiones con la playa por la zona del cauce del Palancia o, en los próximos meses, la recuperación del Insituto de la Paella y de la senda verde que unirá la playa con el pueblo.