Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Ortega

Nacho Ortega

Redactor

Quién soy

Nacido en Valencia en 1974. Licenciado en Ciencias de la Información. CEU San Pablo (Promoción 92-97). Me incorporé a Las Provincias en 1995. Trabajo como redactor y editor de la web del periódico.

Contacto

Últimas publicaciones

Ver más noticias

Publicidad

Noticia Patrocinada

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.