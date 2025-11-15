Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«Valencia tiene las condiciones para reordenar la zona cero con visión metropolitana»

Entrevista ·

Profesor en Japón, el experto alicantino Jorge Almazán propone en un libro el caso de la capital nipona como ejemplo de buen urbanismo, aplicable a la capital y su entorno

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

Jorge Almazán contesta por correo electrónico a las preguntas de LAS PROVINCIAS a bordo del tiovivo en que consiste su vida. De Japón a Estados ... Unidos, con la cabeza reservando siempre un espacio para Alicante, la ciudad donde nació hace 48 años, mientras prospera en su exitosa carrera como arquitecto, oficio que ejerce desde varios ámbitos. Como director del estudio Studiolab, con sede en Tokio, y desde la academia: estudió en Alemania, se graduó en la Politécnica madrileña y se doctoró en el Instituto Tecnológico de Tokio, país sonde imparte docencia en la Universidad de Keio. También desarrolla Almazán otra sugerente veta profesional como autor del ensayo titulado 'Tokio emergente', una obra que lleva por subtítulo otra interesante promesa: 'Diseñar la ciudad espontánea'. «Llegué a Tokio gracias a una beca del Ministerio de Educación de Japón», recuerda. «Hay muchos arquitectos españoles que usan estas becas para hacer estancias de investigación en Japón», prosigue, «y algunos eligen estudiar arquitectura japonesa tradicional, pero yo desde el principio me decanté por el lado más contemporáneo de Japón y por su capital».

