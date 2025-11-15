«Valencia tiene las condiciones para reordenar la zona cero con visión metropolitana»

Jorge Almazán contesta por correo electrónico a las preguntas de LAS PROVINCIAS a bordo del tiovivo en que consiste su vida. De Japón a Estados ... Unidos, con la cabeza reservando siempre un espacio para Alicante, la ciudad donde nació hace 48 años, mientras prospera en su exitosa carrera como arquitecto, oficio que ejerce desde varios ámbitos. Como director del estudio Studiolab, con sede en Tokio, y desde la academia: estudió en Alemania, se graduó en la Politécnica madrileña y se doctoró en el Instituto Tecnológico de Tokio, país sonde imparte docencia en la Universidad de Keio. También desarrolla Almazán otra sugerente veta profesional como autor del ensayo titulado 'Tokio emergente', una obra que lleva por subtítulo otra interesante promesa: 'Diseñar la ciudad espontánea'. «Llegué a Tokio gracias a una beca del Ministerio de Educación de Japón», recuerda. «Hay muchos arquitectos españoles que usan estas becas para hacer estancias de investigación en Japón», prosigue, «y algunos eligen estudiar arquitectura japonesa tradicional, pero yo desde el principio me decanté por el lado más contemporáneo de Japón y por su capital».

- Llama la atención pensar en Tokio como ejemplo de buen urbanismo. La imagen más extendida en Occidente la sitúa más bien como lo contrario, como una ciudad propensa al caos. ¿Es un prejuicio?

- Lo es. Visualmente parece más desordenada que los centros urbanos europeos. Sin embargo, la ciudad tiene una funcionalidad excelente en muchos aspectos. El transporte público funciona con una precisión increíble; la seguridad en las calles es excelente (por ejemplo, las mujeres pueden andar solas sin temor en un parque en plena noche); el comercio local es abundante y diverso; la vivienda es relativamente asequible en comparación con otras ciudades globales... ¿Por qué consideramos caótica una ciudad que funciona tan bien? Sin duda, se trata de prejuicios orientalistas y de una concepción anticuada y reduccionista de la ciudad, que identifica orden con el convencionalismo visual europeo.

- También se asocia en Occidente la idea de Tokio al concepto de superpoblación. ¿Otro prejuicio?

- Es cierto que la región metropolitana de Tokio aloja un tercio de la población de Japón, pero lo hace con densidades medias. Hay zonas de alta densidad, pero el 70% de Tokio son barrios apacibles de baja altura, con estilos de vida que recuerdan más a un pueblo que a una megalópolis.

- ¿Y qué lecciones ofrece Tokio sobre cómo organizar la convivencia? El urbanismo como una idea que va más allá de ordenar la ciudad, que tiene un impacto más general y aspira a mejorar los hábitos sociales...

- Me queda la duda de a qué nos referimos con la idea de convivencia. La diferencia fundamental entre un pueblo, donde todos se conocen, y la ciudad es que la ciudad facilita la convivencia entre extraños. Efectivamente, la ciudad tiene un impacto enorme. La ciudad nos moldea, pero no debemos olvidar que nosotros también podemos moldear la ciudad.

Sobre la Comunitat Valenciana «Me encantaría trabajar para que nuestras ciudades se enfrenten mejor a los nuevos retos»

Sobre Tokio «La ciudad se desarrolla sobre una política donde la estación de tren es el centro del barrio»

- ¿El urbanismo de Tokio responde a un plan programado, digamos al modo de Cerdá en Barcelona para entendernos? ¿O responde a otro patrón, una lógica menos cartesiana, más sutil?

- Hay que tener en cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial las autoridades japonesas intentaron reconstruir la devastada capital siguiendo un planeamiento, pero pronto se dieron cuenta de que carecían de los recursos para llevarlo a cabo. Las familias empezaron a reconstruir sus barrios por sus propios medios, como en un asentamiento informal. Los negocios se abrían paso como podían, muchas veces en mercados negros que desafiaban las restricciones oficiales. Tokio resurgió mediante este proceso orgánico y en gran medida autoorganizado. En las décadas siguientes las autoridades realizaron planes de infraestructuras, pero no pudieron eliminar el Tokio espontáneo que había surgido en la posguerra y que, curiosamente, es el más dinámico y fascinante en la actualidad.

- También tendemos (al menos, en mi caso) a emparentar Tokio y esta clase de megaciudades con el uso y abuso del coche. ¿Es una idea acertada o caben matices? ¿Qué relación se crea allí entre urbanismo y movilidad?

- Tokio es el paraíso del transporte público en tren, tanto metro como cercanías. Probablemente posee la red más extensa y densa del mundo, que además funciona con una fiabilidad de reloj suizo. Esto no es un fenómeno reciente. Desde los años 1920 Tokio se desarrolló mediante una política que hoy los urbanistas denominan 'TOD' ('Transit oriented development': se traduce como 'Desarrollo orientado del tráfico'), donde la estación de tren está en el centro de cada barrio, a partir del cual se desarrollan zonas comerciales y residenciales en distancias caminables. El paraíso de transporte público tokiota emerge por la comodidad que supone, no porque el automóvil esté restringido, sino porque los tokiotas prefieren la eficiencia y rapidez de la red de trenes.

- ¿Y hacia dónde va hoy el urbanismo urbano en el mundo? ¿No tiene algo de carta a los Reyes Magos el discurso sobre evitar el coche, coger la bici, pasear y demás hábitos, en ciudades tan extensas como Tokio?

- En absoluto. Tokio es la prueba que evidencia que es posible. Mi libro incide en desmontar mitos que consideran que esto es posible porque los japoneses son 'japoneses'. Debemos despojarnos del esencialismo eurocéntrico con el que vemos las ciudades asiáticas y aceptar que hay políticas que funcionan y que, con adaptaciones al contexto local, también pueden funcionar en Europa.

- ¿Y se pueden entonces extraer lecciones para aplicar en España? ¿Valencia incluida?

- Mi libro 'Tokio emergente' es precisamente una recopilación de lecciones para otras ciudades. Apostar por el tren en sus diversas modalidades es una lección obvia. También hay muchas otras relacionadas con la regulación, que en Tokio es mucho más ligera y que facilita la aparición de barrios con tipologías edificatorias diversas y una enorme mezcla de usos, produciendo una abundancia de vivienda y pequeños negocios de barrio. Con esto no reivindico una desregularización total que solo favorece a las grandes corporaciones y a los capitales globales, sino todo lo contrario. Los mejores lugares de Tokio son una combinación de iniciativas espontáneas locales con una regulación clara y sencilla.

- ¿Y no tiene la sensación de que este tipo de debates llegan tarde a España? Que vamos por detrás de los acontecimientos.

- Es cierto que estos debates ya se han dado en otras regiones. Particularmente, en Estados Unidos donde llevan décadas lidiando con la gentrificación, por ejemplo. Sin embargo, en España partimos de una base excelente, al menos en los barrios más céntricos y compactos, donde podemos ver un urbanismo con esa densidad de población y diversidad de usos característica de la ciudad mediterránea. No hay soluciones mágicas, pero sí hay mucha evidencia empírica y conocimiento acumulado sobre cómo mejorar nuestro entorno.

- Una cuestión más personal. ¿Se ve de nuevo en su país? Dando clases o trabajando mientras mira al Mediterráneo…

- ¡Por supuesto! Tengo proyectos en Alicante, investigo en colaboración con la Universidad de Alicante y tengo abierta una vía de intercambio con la Politècnica de Valencia. Me encantaría seguir trabajando en esta línea y desarrollar estrategias para que nuestras ciudades mediterráneas puedan enfrentarse mejor a los nuevos retos, desde la gentrificación al calentamiento global.

- Y desde esa atalaya tan privilegiada, ¿qué lecciones piensa que se puede ofrecer a Valencia? ¿Es posible reordenar el territorio dañado por la dana de acuerdo con esa visión que ofrece su libro del caso de Tokio?

- Desde luego que sí. Además, en Valencia ya se dan las condiciones para profundizar en esa idea metropolitana. Se puede pensar en las estaciones de tren como complejos que incluyan espacios comerciales y propiciar a su alrededor la concentración de negocios y vivienda, aunque no me gustaría que mi libro se entienda sólo como una reflexión sobre movilidad. Más bien evidencia que cuando se planea bien en materia de transporte público surgen esos nuevos focos de vida, de comercio independiente y de actividad comunitaria que recoge los casos estudiados en el libro.

- En resumen, que nuestra clase dirigente debe visitar Tokio y aplicar su modelo.

- (Sonríe). Sí, claro. Que vengan todos. Ahora, sale barato. El yen está por los suelos.