Mazón y el arquitecto Guardiola: del Edificio Mónaco a la Casa Judía
Fachada de la Casa Judía de Valencia. Jesús Signes

Mazón y el arquitecto Guardiola: del Edificio Mónaco a la Casa Judía

El expresident emplaza su oficina en Alicante en una finca que lleva la firma del profesional autor del enigmático inmueble de la calle Castellón, artífice de la arquitectura más moderna del desarrollismo en la costa alicantina

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:06



Carlos Mazón ya no es presidente de la Comunitat. Ocupa un discreto asiento en la última fila del Grupo Popular en Les Corts, porque conserva ... el escaño, y se acomoda a su nueva situación, que dispone de unas cuantas prerrogativas de las que gozan también sus antecesores. Una serie de recursos humanos puestos a su servicio en su condición de exjefe del Consell y también de recursos materiales: una oficina que radica en el Edificio Mónaco, situado en la Explanada de su Alicante natal. Una finca de llamativo estilo, debida al ingenio de un arquitecto que dejó una honda huella en toda la Comunitat, con especial incidencia en la provincia alicantina. Su autor, Juan Guardiola Gaya, es autor de unos cuantos rascacielos en Benidorm, a cuyo 'skyline' contribuyó de manera admirable. Discípulo de Antonio Gaudí, su biografía incluye un capítulo dedicado a la construcción del Camp Nou y recala además en Valencia: a su firma se debe el espectacular inmueble conocido como Casa Judía.

