Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción
AF

Teatro, danza y pirotecnia centran el segundo fin de semana del Festival Medieval de Elche

EP

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:24

Comenta

Teatro, danza y pirotecnia, con espectáculos y compañías «de primer nivel», centran las propuestas del segundo fin de semana del Festival Medieval de Elche (Alicante), que en su XXX edición se celebra entre el 21 de octubre y el 9 de noviembre bajo el lema 'Celebratio'.

Entre los participantes están 'Guitón Onofre. El pícaro perdido', de la compañía madrileña El Vodevil, que transportará el jueves 30 de octubre al Siglo de Oro español con «humor, ingenio y una brillante puesta en escena» del conocido Pepe Viyuela, bajo la dirección de Luis d'Ors.

Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, junto a la de Lucas Escobedo, traerá al Gran Teatro de Elche el viernes 31 de octubre 'Farra', considerado como el mejor espectáculo musical en los Premios Max 2025, según ha explicado la organización del evento en un comunicado.

El certamen volverá a la calle el sábado 1 de noviembre, a la plaza de Traspalacio, a las 21.00 horas, con 'Celebratio', la propuesta de espectáculo piromusical de Peñarroja para este 30 aniversario del Festival Medieval de Elche. «Sin duda un espectáculo de luz, sonido y color, en pleno casco histórico, para celebrar la vida y el arte, que no dejará indiferente a nadie», han apuntado los impulsores.

Por su parte, el domingo 2 de noviembre culminará este segundo fin de semana del XXX certamen con el teatro infantil 'Ñaque: del Medievo al Barroco español', de Adán Rodríguez. Será a las 12.00 horas en Las Clarisas.

Asimismo, por la tarde, y como novedad este año, el Festival Medieval de Elche suma a sus escenarios el «emblemático e histórico» Patio de Armas del Palacio de Altamira con la propuesta de danza, teatro y poesía 'El poeta soldado', de la compañía madrileña Armonía Danza. Será a las 18.00 horas y con entrada gratuita, que se tendrá que recoger en la puerta una hora antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  4. 4 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  5. 5 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  9. 9

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  10. 10 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Teatro, danza y pirotecnia centran el segundo fin de semana del Festival Medieval de Elche

Teatro, danza y pirotecnia centran el segundo fin de semana del Festival Medieval de Elche