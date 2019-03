El sector crítico de EU renuncia a las listas locales por discrepar con Podemos El concejal Dani Simón, en pie, sí seguirá junto a Podemos. / lp Once candidatos se retiran después de que los dos primeros puestos de la coalición vayan a estar representados por la formación morada EP / C. C. ALICANTE. Sábado, 23 marzo 2019, 00:45

El sector crítico de Esquerra Unida en Alicante ha renunciado a ir en la lista acordada entre la dirección local y Podemos para la lista municipal. En total, se retiran 11 candidatos.

La decisión toma después de que EU renunciara a ocupar la segunda plaza de la candidatura, en lista cremallera, que hubiera correspondido a la concejala en el Ayuntamiento, Julia Angulo, para que el primer nombre de la formación de izquierdas fuera el de Dani Simón, ya en tercer lugar. Ante ello, Julia Angulo subrayó que si «la dificultad para luchar el número 1» era que ella ocupara el segundo puesto en la candidatura se retiraba «para que subiera» otra compañera. «EU no se merecía menos que un número 2; este acuerdo deja a EU en una situación de debilidad y de desconocimiento de toda la trayectoria; es con lo que no estoy de acuerdo», agregó. Así lo explicó ayer Angulo, que precisó que la decisión se puso sobre la mesa en el Consejo Político de EU en Alicante el jueves por la noche. De esa manera han renunciado la número 2 de la lista de Esquerra Unida, Julia Angulo, la número 6 -Paloma Serrano-, el número 9 -José Luis Romero-, la número 11 -Esther Rubio-, la 16 -Obdulia Riba-, el 19 -Luis Bosch-, la 21 -Sonia Cano-, la 24 -Beatriz Inés-, el 25 -Francisco Alcolea-, la 26 -María Teresa Morales-, y el 27 -Luis Pesquera-. Con todo, la cuarta plaza de la candidatura conjunta con Podemos pasa a ser asumida por la actual concejala en el Ayuntamiento, Marisol Moreno.

Por su parte, Julia Angulo dijo que el acuerdo con Podemos «por todo el recorrido, por toda la historia y por toda la tradición , no es justo». «Podemos a nivel nacional puede tener un liderazgo, pero a nivel local quien ha tenido el liderazgo es nuestra organización», apuntó la concejala que ante esa situación ha dicho no estar «de acuerdo». Así, detalló que trasladó al Consejo Político que no se veía en condiciones ni con ganas para «participar en una campaña en la que en lugar de sumar, voy a restar».