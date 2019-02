Sanguino presentará su renuncia al Principal en las próximas semanas El alcaldable socialista Francesc Sanguino en una imagen de archivo en el Teatro Principal. / l. p. El recién elegido alcaldable socialista dejará la dirección del teatro «tras un periodo de transición» para preparar la campaña E. P. / C. C. Martes, 26 febrero 2019, 00:38

El recién nombrado candidato del PSPV a la alcaldía de Alicante, Francesc Sanguino, anunció ayer que dejará la dirección del Teatro Principal para afrontar la campaña electoral y que lo hará después de cerrar un periodo de transición que no se alargará más de cuatro semanas.

En su primer día oficial como alcaldable, explicó que esta semana abordará la situación con la Concejalía de Cultura para «no dejar colgado al teatro de un día para otro» y tras echar una mano en la gestión a lo largo de las próximas tres o cuatro semanas. Así, precisó que si «lo permite» el Consejo Rector abandonaría la dirección-gerencia.

Al respecto, explicó que «hace unas semanas» se le pidió que elaborará una programación «de reserva» para este verano ante la renovación prevista del teatro y que debería estar lista para «ser activada» en caso de que pueda llevarse a cabo si no interfiere en el proceso de rehabilitación.

Asimismo, sobre su puesto en el Consell Valencià de Cultura, del que ayer tuvo una reunión en Valencia, Sanguino recordó que sí se encontraría con una incompatibilidad manifiesta en caso de lograr un acta como concejal en el Consistorio. «Si soy cargo público electo, si soy alcalde, tendría que dimitir del Consell», afirmó.

Sobre su proyecto político para la ciudad, Sanguino dijo ser «creativo» y no tener «cosas presupuestas» en la medida en que se debe tomar «la pulsión» a la ciudadanía. «Mi equipo y yo tenemos que trabajar en un buen programa para atender las necesidades de la ciudad y desde ahí proyectar hacia adelante», señaló.

En ese sentido, insistió en que la crisis económica se mantiene con un «ajuste brutal» y, por ello, «es el momento de diseñar y cumplir las necesidades básicas con un proyecto no para cuatro años, sino para 20». Según dijo, «es lo que pide la ciudad y el electorado porque hay un contexto de mucha necesidad de transformación empresarial, industrial y tecnológica que comenzó hace 20 años y los próximos 20 serán de una transformación tecnológica brutal. Por ello tenemos que estar preparados para no perder ese tren, pero también para garantizar los principios básicos de igualdad y de democracia», dijo el primer candidato a la Alcaldía por el PSPV que no militante del partido.

Sanguino también deja abierta la posibilidad de pactar con otros partidos después de las elecciones del 26 de mayo. En este sentido, es afín a grupos de izquierda como Podemos o EU. De hecho, llegó al Teatro Principal de la mano del entonces concejal de Cultura y ahora candidato a la Alcaldía por EU Dani Simón.