Sánchez asegura que invitó a todos los colectivos a los actos del orgullo Parte de la corporación municipal, ayer en el balcón del Ayuntamiento con la bandera LGTBI. / L. P. La vicealcaldesa y edil de LGTBI responde a las críticas que le acusan de discriminar a la asociación que organiza la manifestación E. P. ALICANTE. Martes, 16 julio 2019, 01:23

Los actos institucionales en la semana del orgullo están quedando marcados por la polémica en Alicante y por el cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. La vicealcaldesa y concejala de LGTBI, Mari Carmen Sánchez, aseguró ayer que el consistorio ha invitado «absolutamente a todas» las entidades locales del colectivo y «a todas se les ha dado la oportunidad de hablar y de expresar lo que han querido». Sánchez se pronunció así a preguntas de los medios ante la ausencia de 'Diversitat', entidad que organiza y convoca la manifestación del orgullo en Alicante. Según la líder de Cs en la capital alicantina, el consistorio no fue responsable de la ausencia de este colectivo ayer en el acto de la bandera.

La vicealcaldesa manifestó que le entristece «mucho» que se dude sobre la seguridad que se pueda ofrecer a Ciudadanos en esa manifestación y recordó que «nadie va por obligación» y que su partid no es el primer año que acude a esta manifestación, si no que lleva participando desde que tiene presencia en Alicante. «Vetar o no garantizar la seguridad de cualquier persona, oiga estamos hablando de libertades y derechos sean de quien sean», criticó Sánchez, al tiempo que mantuvo que en el acto institucional celebrado ayer lo que se puso de manifiesto fue «la necesidad de velar por la diversidad, la libertad y el derecho».

La líder de Cs en Alicante aseguró que no tiene temor ante posibles represalias en los actos centrales del orgullo. «La vida es para los valientes», sostuvo, un lema que afirmó que Ciudadanos «lleva por bandera». Su portavoz en Alicante exigió que «nadie pueda prohibir la presencia de ninguna organización o de cualquier colectivo en una manifestación que el único objetivo es garantizar y luchar por los derechos y libertades del colectivo LGTBI».

También defendió que Cs ha estado en esa lucha y ha «enriquecido» las leyes valencianas que amplían los derechos de ese colectivo.

Preguntada por cómo valora las negociaciones en otras comunidades autónomas con Vox, Sánchez indicó que en Alicante el partido naranja «no tiene ningún pacto con Vox». Repreguntada por la situación en el resto del España, dijo que Ciudadanos es «responsable de sus propias políticas de igualdad» e indicó que se tienen «muy claras las líneas políticas» y que en el momento en que «se presente algo que falla en contra de todas esas libertades y derechos, votaremos en contra».

Mientras tanto, el portavoz de Unides Podem, Xavi López, calificó de «acto absolutamente reprochable» que PP y Ciudadanos hayan celebrado el evento institucional del orgullo en alicante sin la presencia del colectivo 'Diversitat'.