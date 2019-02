Ian se rompe en el peor momento Ian, durante una partida de la Lliga. / funpival Canari y Josep también están tocados mientras Raúl espera una semana más para recuperar su sitio junto a Puchol II y Bueno en escala i corda El resto se perderá al menos una jornada de Lliga y su equipo ocupa plaza eliminatoria JOSÉ A. MONTEAGUDO Lunes, 18 febrero 2019, 23:57

A la baja ya conocida de Raúl en la Lliga Bankia de escala i corda se suma ahora una segunda en la competición hermana de raspall. Ian, que el pasado viernes jugó buena parte de la partida de la sexta jornada mermado de facultades por una molestia, se perderá al menos un encuentro, el que su equipo afrontará mañana en Guadassuar.

Las pruebas a las que ha sido sometido el resto de Senyera han desvelado una micro rotura en el bíceps inferior de su brazo derecho. Aún falta completar el diagnóstico con una ecografía pero de momento ya se ha establecido un primer plazo de entre siete y diez días de baja.

Las lesiones nunca son oportunas pero la de Ian ha llegado en el peor momento. Tras un tiempo liderando la clasificación, dos tropiezos consecutivos han hecho que su equipo descienda hasta la penúltima posición. Todavía quedan cuatro jornadas más para concretar el cuadro de semifinalistas, pero una plaza ya está virtualmente adjudicada a Moltó, Josep y Lorja. Quedan por tanto cinco candidatos para tres sitios aunque los colistas Pablo, Canari y Raúl necesitan poco menos que un milagro para seguir.

Como está establecido en el reglamento, la baja de un resto la cubrirá su homólogo del equipo que representa a la misma localidad en la Lliga 2. Ian juega por Dénia y Mario también. Así las cosas, el de Bicorp será el compañero ocasional de Sanchis y Miravalles en Guadassuar.

El cambio es significativo, pero Mario ha respondido cuando se le ha requerido en las citas de mayor exigencia. Sin ir más lejos, en la temporada anterior se proclamó vencedor de la Copa formando pareja con Brisca. En la Lliga 2, en la que es tercero a 2 puntos del liderato, Mario está siendo uno de los participantes más destacados. Por el momento compaginará las dos ligas a no ser que la dolencia de Ian requiera de más tiempo para la recuperación.

Por lo que respecta a Raúl, el mitger tenía la esperanza de reincorporarse a la Lliga Bankia de escala i corda el sábado en Petrer. Pero en un alarde de honestidad y responsabilidad ha decidido que Salva continúe una semana más ayudando a Puchol II y Bueno. Raúl ya está tocando pelota pero considera que aún no tiene la pegada suficiente. Y la prioridad es el equipo pese a que su posición es inmejorable ya que encabeza la tabla con 2 puntos de diferencia respecto al segundo y 5 por encima de las plazas que excluyen de las semifinales. De su sustituto cabe recordar que ha completado tres actuaciones sobresalientes.

Además de las bajas confirmadas hay dos tocados, Canari y Josep. El primero jugó la última partida con dolor en las costillas, consecuencia de una contusión anterior. El mitger, que además es preparador físico, no le dio mayor importancia y optó por estar cuando su equipo más le necesita. Pero como el malestar persiste hoy será sometido a unas pruebas. Josep, por su parte, ha jugado dos semanas infiltrado por unas molestias en la muñeca izquierda: un pelotazo que pegó en el 'mànec'. En principio no se teme por su continuidad aunque si el dolor no remite también deberá pasar por las manos de los galenos.