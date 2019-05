La romería de la Santa Faz de Alicante: el origen de la Peregrina y el milagro de la lágrima de 1489 Inicio de la romería de la Santa Faz 2019. / Ayuntamiento de Alicante Es la segunda romería más concurrida de España, solo detrás del Rocío EFE ALICANTE Jueves, 2 mayo 2019, 09:03

Miles de peregrinos caminan desde minutos después de las 8 horas entre el centro de Alicante y el monasterio de la Santa Faz en la considerada como la segunda romería más concurrida de España, solo detrás del Rocío.

Conocida como 'La Peregrina', esta tradición se repite desde hace 538 años (1489) para venerar uno de los pliegues que usó la Verónica para secar el rostro de Jesucristo en su camino al monte Calvario, reliquia que se custodia en el viejo caserón custodiado por las monjas Clarisas.

La romería ha arrancado a las 8.12 horas a las puertas de la concatedral de San Nicolás de Bari para recorrer los ocho kilómetros que distan hasta el monasterio, donde a las 10 horas está previsto sacar de su camarín la imagen de la Santa Faz para una misa solemne en la plaza aledaña presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui.

Itinerario de la romería de la Santa Faz

El itinerario es el siguiente : C/ Miguel Soler, C/ San Nicolás, C/ Mayor, Plaza Santísima Faz, C/ Virgen del Socorro y Avda de Dénia. La romería estará amenizada con música tradicional durante el recorrido por los Nanos I Gegants, Nicolauet i Remediens, y su colla.

La llegada de la peregrina al Monasterio de la Santa Faz con la Comitiva Oficial será aproximadamente a las 10h.

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha participado en la caminata en una jornada protagonizada por las autoridades eclesiásticas y el alcalde anfitrión, el popular Luis Barcala, y donde se ha visto una amplia representación política, coincidiendo con la precampaña para las elecciones municipales y al Parlamento Europeo.

Entre ellos, el president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís; el presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez; la líder del PPCV, Isabel Bonig, y el diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví.

Puig ha resaltado que se trata de una romería «absolutamente encardinada en la esencia de Alicante» y ha añadido que, como todos, aprovechará para «reflexionar y pedir por lo que a todos nos une: el trabajo, la paz, la convivencia y los mejores valores que se asocian a esta ciudad tan abierta y cosmopolita».

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha vaticinado que más de 300.000 peregrinos irán a lo largo de la jornada a la Santa Faz gracias al buen tiempo y ha confesado que, ante la reliquia, pedirá «por las cosas que importan» como son «lo mejor para los alicantinos y la familia».

El milagro de la lágrima

La peregrinación tiene su origen en el 17 de marzo de 1489 y conmemora el milagro de la lágrima que ocurrió ese día durante una procesión de rogativas con el lienzo como protagonista y con motivo de una fuerte sequía que azotaba a Alicante.

Más de 15.000 cañas de romero se han repartido desde primera hora de la mañana en los aledaños de San Nicolás para facilitar el trayecto de los alicantinos, muchos de ellos vestidos con el típico blusón negro de labrador y el pañuelo azul y blanco.

Durante el camino, está prevista una «paraeta» para reponer fuerzas con un trago del vino dulce alicantino 'mistela' y los tradicionales rollitos de anís.

En el dispositivo de seguridad participan este año casi 500 efectivos de la policía local de Alicante y Sant Joan, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y bomberos.

Como novedad, este último cuerpo pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad un 'dron' para controlar la marcha y también el 'botellón' con el fin de evitar que los jóvenes consuman alcohol.