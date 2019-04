Una roja justa frena al Hércules El delantero del Hércules Benja Martínez trata de cabecear un centro, ayer, durante el encuentro ante el Alcoyano. / hcf Una dura entrada de Pablo Íñiguez sobre Nieto antes del descanso resulta determinante y aleja a los blanquiazules de la primera plaza Los de Planagumà no pueden con el Alcoyano tras jugar con diez casi una hora JUAN F. MILLÁN ALICANTE. Domingo, 7 abril 2019, 00:19

No hay manera. El Hércules es incapaz de enlazar victorias. La remontada hacia el primer puesto se truncó ayer con un 0-0 en el Rico Pérez ante su bestia negra, el Alcoyano. El partido no se puede entender al margen de la expulsión de Pablo Íñiguez antes del descanso. Un único despiste en defensa le pudo costar al colectivo de Planagumà los tres puntos. Una indecisión entre Samuel y Falcón obligó a Íñiguez a ir a por un balón dividido de la peor manera: con los tacos por delante y a una altura muy peligrosa. Nieto llegó primero y el central del Hércules impactó con su bota en el costado del atacante alcoyanista. El árbitro no dudó ni un segundo. Se echó la mano al bolsillo de atrás de su pantalón y le expulsó. Una jugada que condicionó por completo el duelo de rivalidad.

Curiosamente, el Hércules había sido y seguiría siendo superior a su rival con once y también con diez, pero con menos frescura y con mayor comodidad para los defensas del Alcoyano. Carlos Martínez pudo cambiar el curso del encuentro en la primera parte tras una gran combinación dentro del área con Benja, pero Bañuz, el mejor del conjunto visitante, hizo un paradón y evitó el 1-0 cuando las fuerzas todavía estaban equilibradas.

La expulsión no cambio la dinámica del encuentro, pero sí el empuje herculano. Las llegadas se espaciaron y la acumulación de efectivos en el área ya no era la misma. Pero si un equipo quiso ganar fue el Hércules, de principio a fin.

Primero Planagumà apostó por retrasar a Miranda para que jugara de central, pero después metió a Álvaro Pérez en el hueco del expulsado Íñiguez y devolvió a Miranda a su posición natural. Ahí el equipo recuperó la posesión y el equilibrio, pero seguía faltando frescura en los metros finales conforme avanzaban los minutos. Aun así, Alfaro estrelló un centro envenenado en el poste (decimocuarto ya esta temporada para el Hércules) y Bañuz tuvo tiempo para demostrar sus cualidades con una buena parada final a Benja Martínez.

Planagumà retrasó al máximo los últimos cambios, tal vez porque sus dos primeras opciones no estaban en condiciones. Jona se lesionó, aunque no parece grave, durante el calentamiento y Chechu sigue tocado tras ser atropellado por una moto. El Alcoyano, pese a estar con uno más, nunca quiso ganar.