PP y Cs proponen subir los sueldos de todos los concejales El alcalde de Alicante, Luis Barcala, el día de su investidura. / l. p. Barcala cobrará un 5 por ciento más y el ascenso será más notable para portavoces de la oposición y ediles E. P. / C. C. ALICANTE. Viernes, 5 julio 2019, 00:42

El nuevo Gobierno municipal de Alicante tiene previsto subir los sueldos del alcalde y del resto de concejales. La propuesta para la renovada corporación del Ayuntamiento -PP y Cs- contempla una subida salarial del 5 por ciento para primer edil, el popular Luis Barcala, y del 10 por ciento para los portavoces de los grupos y concejales del equipo de Gobierno. Se llevará al pleno de organización previsto para la semana que viene. También tienen la intención de ampliar el número de asesores de 22 a 29, aunque esta medida parece que se llevara a cabo después del verano.

Según el documento, Luis Barcala pasará a ganar 72.104 euros brutos al año, 3.433 euros más de lo que percibe ahora. Asimismo, los concejales del equipo de Gobierno -siete del PP y cinco de Cs- ganarán un 10 por ciento más, 59.099 euros brutos al año, la misma cantidad que percibirán los portavoces de los grupos municipales.

Por su parte, los concejales de la oposición con dedicación exclusiva también verán incrementada su remuneración anual, que quedará en 52.653 euros, también con una subida del 5 por ciento. Quienes tengan una retribución sin exclusividad cobrarán 39.609 euros, con la subida del 5 por ciento incluida. En ese cómputo de sueldos, el único concejal que no percibirá sueldo municipal será el popular Carlos Mazón, que previsiblemente ocupará la presidencia de la Diputación de Alicante.

Por responsabilidad, todos los miembros del equipo de Gobierno tendrán dedicación exclusiva, mientras que el PSPV tendrá cuatro exclusivas y cinco dedicaciones parciales. Los otros tres partidos -Compromís, Unides Podem y Vox-, tendrán una exclusiva y una parcial.

En cuanto al número de asesores a los que accederán los grupos, la propuesta contempla 13 para el equipo de Gobierno y nueve para los grupos municipales. De esa manera, corresponderán dos asesores para los grupos de PP, PSPV y Ciudadanos, y uno para Unides Podem, Compromís y Vox. No obstante, fuentes de la corporación municipal manifestaron esta semana que la intención en que el número de asesores ascienda de 22 a 29 -uno por concejal-, como ocurrió durante la etapa del tripartito -PSPV, Compromís y Guanyar-. Cuando el grupo socialista se quedó al frente del Ayuntamiento en solitario bajó el número de asesores y ahora la intención es restaurar esos 29. «Ahora somos más. Somos dos partidos al frente del Gobierno. Es razonable y lo permite la ley, así que lo contemplamos», reconoció el concejal del PP Manuel villar. No obstante, esta última medida no se presentará en el pleno de este mes y todo parece indicar que quedará pendiente para después de las vacaciones de verano.

Finalmente, la propuesta para este pleno contempla una asignación económica fija de 2.000 euros para cada grupo, más 1.500 euros por concejal. Con esas cifras, PP y PSPV percibirán 15.500 euros, Ciudadanos 9.500 euros y Unides Podem, Compromís y Vox, 5.000 euros cada uno.