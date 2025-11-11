Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025
Comsulta todo el programa de actos en honor a la Purísima Concepción
Valencia
Martes, 11 de noviembre 2025, 16:33
Torrevieja se prepara para vivir unas Fiestas Patronales 2025 llenas de emoción, tradición y ambiente familiar en honor a la Purísima Concepción. Del 14 de noviembre al 9 de diciembre, la ciudad celebrará más de medio centenar de actividades culturales, religiosas y festivas para todos los públicos.
Viernes 14 de noviembre
Presentación del número 3 de 'Mater Inmaculada'. Iglesia Arciprestal. A las 20.00 horas.
Sábado 15 de noviembre
Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal. Teatro Municipal. A las 20.30 horas.
Domingo 16 de noviembre
Celebración de Eucaristía con admisión e imposición de medallas. Iglesia Arciprestal. A las 11.00 horas.
Pregón de las Fiestas Patronales. Iglesia Arciprestal. A las 12.45 horas.
Comida de hermandad en reconocimiento de la pregonera. Real Club Náutico. A las 14.30 horas.
Sábado 22 de noviembre
Fiesta de inauguración del alumbrado. Plaza de la Constitución. A las 18.00 horas.
Domingo 23 de noviembre
VII Moto almuerzo. Parque Antonio Soria. De 9.00 a 18.00 horas.
Gran desfile infantil. C/ del Mar hasta C/ Clemente Gosalvez. A las 16.30 horas.
Mercadillo gastronómico y navideño. Patio de Poniente. De 9.00 a 13.30 horas.
Jueves 27 de noviembre
'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 20.00 horas.
Viernes 28 de noviembre
Concurso de migas y tartas. A las 11.00 horas.
'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 17.00 y 21.00 horas.
Inauguración del Belén (Sagrado Corazón). Parroquia Sagrado Corazón A las 19.30 horas.
Actuación 'Fyv Band'. Plaza de la Constitución. A las 22.00 horas.
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Sábado 29 de noviembre
Primera salida de lily y su comparsa. Plaza Constitución. A las 12.00 horas.
Entrada de bandas de música. Plaza Constitución. A las 16.30 horas.
'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 17.00 y 21.00 horas.
Concierto La La Love You y Sidonie. Palacio de deportes. A las 20.00 horas.
Línea de monedas solidaria. Esquina del 'encuentro'. A las 10.00 horas.
Celebración comunitaria de la unción de enfermos. Iglesia Arciprestal. A las 10.00 horas.
Apertura exposición de cestas de flores. Patio de Poniente. A las 20.30 horas.
'Salida nocturna' con lily. Plaza de la Constitución. A las 22.30 horas.
Actuación «Siempre Camilo»Plaza de la Constitución. A las 23.00 horas
Magna Ofrenda Floral a la Purísima. Templo Sagrado Corazón. Iglesia Arciprestal. A las 17.00 horas.
Inauguración «belén municipal». Plaza de la Constitución. A las 19.15 horas.
Misa vespertina del i domingo de adviento. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.
Domingo 30 de noviembre
XII Marcha MTB. Auditorio Internacional. A las 10.00 horas.
Gran Prix. Paseo Vista Alegre. A las 11.00 horas.
Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 12.00 horas.
'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 16.30 horas a 20.30 horas.
Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas.
«Diversequión». Barrio del Acequión. De 8.00 a 18.00 horas.
XXII Vuelta cicloturista «bisiquión». Diego Ramírez esq. av. La Estación. A las 11.00 horas.
V feria de artesanía «Conchi Vaquero». Plaza de la Constitución. De 10.00 a 20.00 horas.
Lunes 1 de diciembre
Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Martes 2 de diciembre
Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Miércoles 3 de diciembre
Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas
celebración del día internacional de la discapacidad — plaza de la constitución — 16:30–18:30
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Jueves 4 de diciembre
Baile de mayores y chocolatada. Plaza de la constitución. A las 17.00 horas
Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas
Actuación Stolen. Plaza de la Constitución. A las 21.30 horas
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Viernes 5 de diciembre
Fiesta infantil en la ermita. Plaza de Oriente. De 16.30 a 19.30 horas.
Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas
Solemne Vigilia de la Purísima. Iglesia Arciprestal. A las 20.15 horas.
«Noche golfa» con Lily. Plaza de la Constitución. A las 21.20 horas.
Actuación «puño dragón». Plaza de la Constitución. A las 22.30 horas.
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Sábado 6 de diciembre
XXXIII Concurso de paellas. Parque Antonio Soria. De 8.00 a 19.00 horas.
Acto institucional «Día de la Constitución». Plaza de la constitución. A las 11.30 horas
Gala del liv premio Diego Ramírez Pastor . Auditorio Internacional. A las 21.00 horas.
Actuación «Conecta2». Plaza de la constitución. A las 22.30 horas
Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 12.00 horas
Monumental mascletá. Plaza de la Constitución. A las 14.00 horas.
«Tardeo calles peatonales». Calles peatonales. A las 15.30 horas.
Concierto «Instinto Primate». Calles peatonales. A las 16.30 horas.
Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas
Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.
Lunes 8 de diciembre
Tradicional diana. Plaza de la Constitución. A las 7.00 horas.
Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 09.00 horas.
Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 11.00 horas.
Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 12.00 horas.
Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.
Solemne y Magna Procesión de la Purísima. Iglesia Arciprestal. A las 18.30 horas.
Martes 9 de diciembre
Celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.