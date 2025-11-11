Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025 Comsulta todo el programa de actos en honor a la Purísima Concepción

Mascletà, en una imagen de archivo.

María Gardó Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Torrevieja se prepara para vivir unas Fiestas Patronales 2025 llenas de emoción, tradición y ambiente familiar en honor a la Purísima Concepción. Del 14 de noviembre al 9 de diciembre, la ciudad celebrará más de medio centenar de actividades culturales, religiosas y festivas para todos los públicos.

Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Viernes 14 de noviembre

Presentación del número 3 de 'Mater Inmaculada'. Iglesia Arciprestal. A las 20.00 horas.

Sábado 15 de noviembre

Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal. Teatro Municipal. A las 20.30 horas.

Domingo 16 de noviembre

Celebración de Eucaristía con admisión e imposición de medallas. Iglesia Arciprestal. A las 11.00 horas.

Pregón de las Fiestas Patronales. Iglesia Arciprestal. A las 12.45 horas.

Comida de hermandad en reconocimiento de la pregonera. Real Club Náutico. A las 14.30 horas.

Sábado 22 de noviembre

Fiesta de inauguración del alumbrado. Plaza de la Constitución. A las 18.00 horas.

Domingo 23 de noviembre

VII Moto almuerzo. Parque Antonio Soria. De 9.00 a 18.00 horas.

Gran desfile infantil. C/ del Mar hasta C/ Clemente Gosalvez. A las 16.30 horas.

Mercadillo gastronómico y navideño. Patio de Poniente. De 9.00 a 13.30 horas.

Jueves 27 de noviembre

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 20.00 horas.

Viernes 28 de noviembre

Concurso de migas y tartas. A las 11.00 horas.

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 17.00 y 21.00 horas.

Inauguración del Belén (Sagrado Corazón). Parroquia Sagrado Corazón A las 19.30 horas.

Actuación 'Fyv Band'. Plaza de la Constitución. A las 22.00 horas.

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Sábado 29 de noviembre

Primera salida de lily y su comparsa. Plaza Constitución. A las 12.00 horas.

Entrada de bandas de música. Plaza Constitución. A las 16.30 horas.

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 17.00 y 21.00 horas.

Concierto La La Love You y Sidonie. Palacio de deportes. A las 20.00 horas.

Línea de monedas solidaria. Esquina del 'encuentro'. A las 10.00 horas.

Celebración comunitaria de la unción de enfermos. Iglesia Arciprestal. A las 10.00 horas.

Apertura exposición de cestas de flores. Patio de Poniente. A las 20.30 horas.

'Salida nocturna' con lily. Plaza de la Constitución. A las 22.30 horas.

Actuación «Siempre Camilo»Plaza de la Constitución. A las 23.00 horas

Magna Ofrenda Floral a la Purísima. Templo Sagrado Corazón. Iglesia Arciprestal. A las 17.00 horas.

Inauguración «belén municipal». Plaza de la Constitución. A las 19.15 horas.

Misa vespertina del i domingo de adviento. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.

Domingo 30 de noviembre

XII Marcha MTB. Auditorio Internacional. A las 10.00 horas.

Gran Prix. Paseo Vista Alegre. A las 11.00 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 12.00 horas.

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 16.30 horas a 20.30 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas.

«Diversequión». Barrio del Acequión. De 8.00 a 18.00 horas.

XXII Vuelta cicloturista «bisiquión». Diego Ramírez esq. av. La Estación. A las 11.00 horas.

V feria de artesanía «Conchi Vaquero». Plaza de la Constitución. De 10.00 a 20.00 horas.

Lunes 1 de diciembre

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Martes 2 de diciembre

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Miércoles 3 de diciembre

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas

celebración del día internacional de la discapacidad — plaza de la constitución — 16:30–18:30

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Jueves 4 de diciembre

Baile de mayores y chocolatada. Plaza de la constitución. A las 17.00 horas

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas

Actuación Stolen. Plaza de la Constitución. A las 21.30 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Viernes 5 de diciembre

Fiesta infantil en la ermita. Plaza de Oriente. De 16.30 a 19.30 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas

Solemne Vigilia de la Purísima. Iglesia Arciprestal. A las 20.15 horas.

«Noche golfa» con Lily. Plaza de la Constitución. A las 21.20 horas.

Actuación «puño dragón». Plaza de la Constitución. A las 22.30 horas.

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Sábado 6 de diciembre

XXXIII Concurso de paellas. Parque Antonio Soria. De 8.00 a 19.00 horas.

Acto institucional «Día de la Constitución». Plaza de la constitución. A las 11.30 horas

Gala del liv premio Diego Ramírez Pastor . Auditorio Internacional. A las 21.00 horas.

Actuación «Conecta2». Plaza de la constitución. A las 22.30 horas

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 12.00 horas

Monumental mascletá. Plaza de la Constitución. A las 14.00 horas.

«Tardeo calles peatonales». Calles peatonales. A las 15.30 horas.

Concierto «Instinto Primate». Calles peatonales. A las 16.30 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Lunes 8 de diciembre

Tradicional diana. Plaza de la Constitución. A las 7.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 09.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 11.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 12.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.

Solemne y Magna Procesión de la Purísima. Iglesia Arciprestal. A las 18.30 horas.

Martes 9 de diciembre

Celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.