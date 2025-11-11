Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala las zonas donde caerán
Mascletà, en una imagen de archivo. Miguel Ángel Polo.

Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Comsulta todo el programa de actos en honor a la Purísima Concepción

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Torrevieja se prepara para vivir unas Fiestas Patronales 2025 llenas de emoción, tradición y ambiente familiar en honor a la Purísima Concepción. Del 14 de noviembre al 9 de diciembre, la ciudad celebrará más de medio centenar de actividades culturales, religiosas y festivas para todos los públicos.

Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Viernes 14 de noviembre

Presentación del número 3 de 'Mater Inmaculada'. Iglesia Arciprestal. A las 20.00 horas.

Sábado 15 de noviembre

Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal. Teatro Municipal. A las 20.30 horas.

Domingo 16 de noviembre

Celebración de Eucaristía con admisión e imposición de medallas. Iglesia Arciprestal. A las 11.00 horas.

Pregón de las Fiestas Patronales. Iglesia Arciprestal. A las 12.45 horas.

Comida de hermandad en reconocimiento de la pregonera. Real Club Náutico. A las 14.30 horas.

Sábado 22 de noviembre

Fiesta de inauguración del alumbrado. Plaza de la Constitución. A las 18.00 horas.

Domingo 23 de noviembre

VII Moto almuerzo. Parque Antonio Soria. De 9.00 a 18.00 horas.

Gran desfile infantil. C/ del Mar hasta C/ Clemente Gosalvez. A las 16.30 horas.

Mercadillo gastronómico y navideño. Patio de Poniente. De 9.00 a 13.30 horas.

Jueves 27 de noviembre

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 20.00 horas.

Viernes 28 de noviembre

Concurso de migas y tartas. A las 11.00 horas.

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 17.00 y 21.00 horas.

Inauguración del Belén (Sagrado Corazón). Parroquia Sagrado Corazón A las 19.30 horas.

Actuación 'Fyv Band'. Plaza de la Constitución. A las 22.00 horas.

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Sábado 29 de noviembre

Primera salida de lily y su comparsa. Plaza Constitución. A las 12.00 horas.

Entrada de bandas de música. Plaza Constitución. A las 16.30 horas.

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 17.00 y 21.00 horas.

Concierto La La Love You y Sidonie. Palacio de deportes. A las 20.00 horas.

Línea de monedas solidaria. Esquina del 'encuentro'. A las 10.00 horas.

Celebración comunitaria de la unción de enfermos. Iglesia Arciprestal. A las 10.00 horas.

Apertura exposición de cestas de flores. Patio de Poniente. A las 20.30 horas.

'Salida nocturna' con lily. Plaza de la Constitución. A las 22.30 horas.

Actuación «Siempre Camilo»Plaza de la Constitución. A las 23.00 horas

Magna Ofrenda Floral a la Purísima. Templo Sagrado Corazón. Iglesia Arciprestal. A las 17.00 horas.

Inauguración «belén municipal». Plaza de la Constitución. A las 19.15 horas.

Misa vespertina del i domingo de adviento. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.

Domingo 30 de noviembre

XII Marcha MTB. Auditorio Internacional. A las 10.00 horas.

Gran Prix. Paseo Vista Alegre. A las 11.00 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 12.00 horas.

'Mamma Mia! El musical'. Teatro Municipal. A las 16.30 horas a 20.30 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas.

«Diversequión». Barrio del Acequión. De 8.00 a 18.00 horas.

XXII Vuelta cicloturista «bisiquión». Diego Ramírez esq. av. La Estación. A las 11.00 horas.

V feria de artesanía «Conchi Vaquero». Plaza de la Constitución. De 10.00 a 20.00 horas.

Lunes 1 de diciembre

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Martes 2 de diciembre

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Miércoles 3 de diciembre

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 17.45 horas

celebración del día internacional de la discapacidad — plaza de la constitución — 16:30–18:30

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Jueves 4 de diciembre

Baile de mayores y chocolatada. Plaza de la constitución. A las 17.00 horas

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas

Actuación Stolen. Plaza de la Constitución. A las 21.30 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Viernes 5 de diciembre

Fiesta infantil en la ermita. Plaza de Oriente. De 16.30 a 19.30 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas

Solemne Vigilia de la Purísima. Iglesia Arciprestal. A las 20.15 horas.

«Noche golfa» con Lily. Plaza de la Constitución. A las 21.20 horas.

Actuación «puño dragón». Plaza de la Constitución. A las 22.30 horas.

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Sábado 6 de diciembre

XXXIII Concurso de paellas. Parque Antonio Soria. De 8.00 a 19.00 horas.

Acto institucional «Día de la Constitución». Plaza de la constitución. A las 11.30 horas

Gala del liv premio Diego Ramírez Pastor . Auditorio Internacional. A las 21.00 horas.

Actuación «Conecta2». Plaza de la constitución. A las 22.30 horas

Salida de Lily. Plaza de la constitución. A las 12.00 horas

Monumental mascletá. Plaza de la Constitución. A las 14.00 horas.

«Tardeo calles peatonales». Calles peatonales. A las 15.30 horas.

Concierto «Instinto Primate». Calles peatonales. A las 16.30 horas.

Salida de Lily. Plaza de la Constitución. A las 17.45 horas

Santo Rosario, Novena y Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 18.50 horas.

Lunes 8 de diciembre

Tradicional diana. Plaza de la Constitución. A las 7.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 09.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 11.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 12.00 horas.

Celebración de la Eucaristía. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.

Solemne y Magna Procesión de la Purísima. Iglesia Arciprestal. A las 18.30 horas.

Martes 9 de diciembre

Celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias. Iglesia Arciprestal. A las 19.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  3. 3

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  6. 6 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  7. 7 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  8. 8 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  9. 9

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  10. 10 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Programación completa de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025