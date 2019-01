Policías y guardias civiles denuncian la falta de chalecos antibalas para mujeres Una agente del Cuerpo Nacional de Policía durante una intervención en un robo. / l. p. Representantes de ambos cuerpos alertan del problema de seguridad que supone porque no reciben las tallas adecuadas E. P. ALICANTE. Miércoles, 23 enero 2019, 00:32

Representantes de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Alicante alertan de la falta de chalecos antibalas en ambos cuerpos, sobretodo para las agentes. Según los afectados, se trata de un «problema de seguridad» que lleva «tiempo sin resolverse» y que afecta al servicio policial en una provincia donde se cometen delitos cada día.

Así lo manifestó ayer Manuel Martínez, de la Asociación Anucop de la Guardia Civil, que destacó que algunos agentes se ven obligados a comprar este elemento que cuesta entre 500 y 600 euros. Este problema además es más acuciante en el caso de las mujeres: «Traen partidas de chalecos, pero no tienen en cuenta la demanda que hace falta en cuanto a las tallas o las características físicas», con lo que no son válidos.

Por su parte, Mónica de Blas, secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), señaló que en Seguridad Ciudadana «todos llevan el chaleco, pero hay brigadas como las judiciales en las que hay déficit». La experta cuestionó «si no hay partida presupuestaria para ello o es que no se fabrican suficientes, pero hay un déficit real que sigue sin resolverse».

Situaciones de riesgo

Asimismo, explicó que las mujeres se ven así obligadas a llevar los chalecos de los hombres, cuando se trata de elementos rígidos e incómodos que son «como tablas». El coordinador general de la Agrupación Reformista de Policías, Luis Miguel Lorente, explicó que «muchas veces» tienen chaleco porque se lo cede algún compañero. Con todo, los agentes reclaman que se encuentre una solución para «este problema» ya que ha habido situaciones en la que los policías y guardias civiles no han podido garantizar «su integridad física» por la falta de este elemento.