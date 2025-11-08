Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Policia Nacional. PN

La Policía Nacional detiene en Elche a una mujer por estafa y falsedad documental a su ex pareja

La víctima, una persona de avanzada edad, solo contaba con su pensión como medio de subsistencia

Mario Lahoz

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:19

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elche a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y hurto. La detenida habría aprovechado su anterior relación sentimental con la víctima para acceder a sus datos bancarios y desviar el cobro de su pensión mensual.

La investigación se inició cuando la víctima, una persona de avanzada edad, acudió a dependencias policiales para denunciar que no había recibido el ingreso de su pensión de jubilación. Tras contactar con la Seguridad Social, se le comunicó que el pago se había realizado correctamente, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Las pesquisas realizadas por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche permitieron descubrir que la pensión había sido ingresada en una cuenta bancaria nueva, abierta fraudulentamente por la ex pareja de la víctima.

Conocedora de sus claves y de la fecha de cobro, habría desviado el dinero a la nueva cuenta, además de solicitar un préstamo de 2.000 euros y transferir más de 4.500 euros de las cuentas legítimas de la víctima.

Durante la investigación, la víctima manifestó que había tenido numerosos problemas con su ex pareja, quien incluso llegó a llamar en dos ocasiones a los servicios de emergencia alegando falsamente que él se había fugado del domicilio porque padecía alzhéimer.

La detenida, de 54 años de edad, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.

