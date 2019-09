La Plataforma Feminista convoca desde Alicante 150 manifestaciones Alertan de la situación de emergencia después del peor verano en violencia machista en la última década y saldrán a la calle el viernes 20 EP ALICANTE. Miércoles, 18 septiembre 2019, 01:12

La Plataforma Feminista de Alicante anunció ayer que el próximo viernes día 20 se realizarán 150 manifestaciones por los derechos de las mujeres en el marco de 'la noche violeta' convocada por la organización alicantina que el pasado 6 de agosto declaró la «emergencia feminista».

En total, se celebrarán 150 convocatorias en toda España desde municipios pequeños a grandes capitales, y a las que se han sumado mujeres de Colombia, Argentina y Francia «para construir juntas la noche violeta», según explicó el colectivo.

Plataforma Feminista de Alicante subrayó que el motivo de la emergencia feminista surge de la «barbarie» que reflejan los datos. «El verano de 2019 nos ha dejado los peores datos en violencia de género de la década. En el mes de julio, una mujer ha sido asesinada cada dos días, un menor fue asesinado y otro herido de gravedad. La violencia sexual en los meses de julio y agosto ha aumentado un 50%. Las noticias se han llenado de asesinatos, violaciones, manadas, pederastia, acoso barbarie, así lo hemos denominado», denunciaron. La plataforma apuntó que se trata de una cuestión de «vida o muerte» ante el que el feminismo «de nuevo demuestra su fuerza, su capacidad y compromiso». «Estamos defendiendo el derecho a una vida libre de violencia machista», sostuvieron.

Desde la plataforma celebran que se haya avanzado contra la violencia machista y que en los últimos años se haya legislado «dando lugar a leyes pioneras en igualdad y en la erradicación de la violencia de género». Según manifestaron: «Lo sabemos, porque se tratan de logros del movimiento feminista. Nosotras no negamos que actualmente España cuente con una legislación que en papel tiene como propósito cumplir con el objetivo de alcanzar la igualdad de género, lo que negamos es que esas leyes estén funcionando, ¿Por qué no son válidas? Porque no se cumplen», se cuestionaron.

Para la entidad promotora, «la preocupación es que hay generaciones de mujeres a las que se les ha dicho que ya estaba todo conseguido, y que sin embargo en su día a día siguen sufriendo la violencia machista más extrema».