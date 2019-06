Planagumà, con pie y medio fuera del Hércules tras no lograr el ascenso Planagumà saluda a los aficionados antes de un encuentro de promoción en el estadio Rico Pérez. / hcf Javier Portillo se reunirá hoy con el preparador catalán, aunque ya ha contactado con el extécnico del UCAM y Racing Pedro Munitis JUAN F. MILLÁN ALICANTE. Domingo, 30 junio 2019, 23:47

El Hércules de Alicante no tiene tiempo que perder. Después de llorar ayer la derrota ante la Ponferradina en la final por el ascenso a Segunda División, los blanquiazules afrontarán hoy uno de los momentos más importantes de la planificación de la próxima temporada: elegir quién debe ser el entrenador. El director deportivo, Javier Portillo, se reunirá con el técnico, Lluís Planagumà para analizar lo que ha sido un año intenso en el que al final no se logró el ansiado salto de categoría.

El distanciamiento en las últimas semanas entre Portillo y Planagumà y la forma en la que se perdió la final ante el conjunto de El Bierzo (1-3 en casa y 1-0 en El Toralín) podrían precipitar un relevo en el banquillo. De hecho, el director deportivo ya ha contactado con el que podría ser su sustituto, el cántabro Pedro Munitis. No obstante, Portillo no ha querido cerrar ningún acuerdo hasta no sentarse antes con el técnico que se ha quedado muy cerca de culminar el ascenso.

Planagumà, el único que ha logrado comenzar y acabar una temporada en el equipo desde su último descenso a Segunda B, dejó entrever tras el partido de Ponferrada, donde el Hércules no pudo remontar y lograr el ascenso, su posible salida de la entidad.

«Vine para ascender y no lo he conseguido. Estoy dolido», indicó el preparador, quien no quiso responder con claridad cuando se le cuestionó si estará la próxima temporada de nuevo al frente del equipo.

«Se necesita energía para empezar esto otra vez», añadió Planagumà, el técnico que igualó la mejor clasificación del Hércules en un campeonato de Liga de Segunda B (segundo) y cuyo contrato expiró ayer.

Hace unos meses, Javier Portillo indicó su deseo de renovar al entrenador y señaló que era «el ideal» para el club con independencia de la categoría en la que militara.

Fuentes cercanas al club apuntan a la negativa de Planagumà de renovar en dos momentos concretos, una vez ya se había logrado la clasificación matemática para la promoción de ascenso. Después del triunfo en el Mini Estadi ante el Barcelona B en la penúltima jornada hubo un primer ofrecimiento y antes del sorteo de la primera ronda de la promoción de ascenso también. En ese momento, y siempre según esas fuentes, Planagumà prefirió esperar a tener mejores sensaciones y energía. Y ya no se volvió a hablar del asunto hasta hoy que se vuelvan a sentar para valorar muchos aspectos.

La decepción que ha supuesto de nuevo quedarse a las puertas del ascenso, por tercera vez en cinco años, ha complicado mucho la continuidad del técnico de Santa Coloma.

El Hércules no puede dormirse con este asunto, porque la pretemporada debe comenzar en la tercera semana de julio. El Hércules quiere dar continuidad a un proyecto que se quedó cerca del ascenso, manteniendo a muchos jugadores de la actual plantilla. Será la sexta temporada consecutiva del club en Segunda División B y la decimoséptima de su historia.